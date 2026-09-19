Brian Sarmiento - El Polaco: un exBanfield y un hincha de Temperley, cara a cara en Parense de Manos IV

Sarmiento vistió la camiseta de Banfield, mientras que El Polaco es reconocido hincha de Temperley.

Brian Sarmiento y El Polaco volverán a encontrarse, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El ex jugador de Banfield y el cantante de Temperley serán protagonistas de uno de los combates de Párese de Manos IV , el evento de boxeo amateur que reúne a figuras del deporte, la música, el streaming y el espectáculo.

La cita será el 18 de diciembre, a las 19.30, en el Estadio Ciudad de Vicente López, la cancha de Platense, donde se desarrollará una cartelera de nueve combates organizada por Luquitas Rodríguez. Más allá del desafío deportivo, el enfrentamiento tiene un condimento particular: Sarmiento vistió la camiseta de Banfield, mientras que El Polaco es reconocido hincha de Temperley, dos clubes del sur del Gran Buenos Aires separados por una fuerte rivalidad regional.

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Durante el cara a cara previo al evento, Sarmiento recordó un partido que disputó con Banfield frente a Temperley "Le ganamos 4-1 en cancha nuestra", recordó, un resultado que ahora volvió a aparecer en la previa de la pelea como una de las chicanas futboleras entre ambos.

El ex futbolista de Banfield y el cantante de cumbia, hincha de Temperley, se enfrentarán.

"Nos conocemos hace un montón", explicó Sarmiento, quien además reconoció que el cara a cara con El Polaco tuvo bastante tensión, aunque siempre dentro del tono de espectáculo que caracteriza al evento. Del otro lado, el cantante tampoco esquivó la provocación. "Arriba van a hablar las manos", sostuvo al referirse al momento en que ambos finalmente se suban al ring.

"Dos tipos acostumbrados a vivir bajo los reflectores, pero nunca así. Dos personalidades que salen de su zona de confort para encontrarse por primera vez en una realidad que nunca vivieron", compartieron desde la cuenta oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Parense de Manos (@parensedemanosok) Se enfrentarán en el Estadio Ciudad de Vicente López, el 18 de diciembre.

Párese de Manos IV llega a la cancha de Platense

El enfrentamiento entre Sarmiento y El Polaco será parte de una cartelera de nueve combates de Párese de Manos IV, el megaevento de boxeo amateur impulsado por Luquitas Rodríguez. La edición de este año tendrá una particularidad: será la primera vez que el evento se realice fuera de la Capital Federal, el escenario elegido será el Estadio Ciudad de Vicente López, donde Platense juega como local.

Además del cruce entre Sarmiento y El Polaco, la cartelera incluye otros enfrentamientos entre figuras conocidas del ambiente del streaming, las redes sociales y el espectáculo, como Cami Mayan - Luli González, Santiago Bauleti - Matías Balanza, Agusneta - Brunenger, Renzo Pantich - Joaco López y Milica - Arigeli, Marmol - Mortedor, Shalao - Andoni. y Prii Mora - Albere La transmisión estará a cargo del canal de Kick de Luquitas Rodríguez.