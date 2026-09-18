Julián Rodríguez Vuotto palpitó el choque entre Los Andes y Colón: "Se vienen los partidos..."

Los Andes se juega una parada brava este domingo desde las 16.30 ante Colón de Santa Fe. El Milrayitas buscará un triunfo como visitante ante uno de los candidatos al ascenso, aunque el equipo dirigido por César Monasterio viene de capa caída porque hace 9 fechas que no gana. Es la oportunidad para cortar la racha negativa.

El presente indica que el conjunto lomense suma 37 puntos en el campeonato, producto de 8 triunfos, 13 empates y 8 derrotas. Sin embargo, se mantiene fuera de la zona de reducido, ya que el último clasificado hasta el momento es Ciudad Bolívar con 39 unidades, pero se viene una fecha que puede llegar a ser decisiva.

Uno de los jugadores más representativos de Los Andes en defensa es Julián Rodríguez Vuotto, quien cumplió una buena labor en el último partido ante San Miguel, aunque el Milrayitas se quedó con la espina de no poder lograr la victoria.

El enfrentamiento ante el Sabalero puede significar un antes y un después para Los Andes. Desde que César Monasterio es el entrenador, el Milrayitas cosechó tres empates (ante San Telmo, Defensores de Belgrano y San Miguel), con lo cual el equipo necesita de manera urgente un triunfo. La impaciencia de la gente se hace sentir y la mala racha golpea en un momento de definiciones en el campeonato de la Primera Nacional.

En ese contexto, Rodríguez Vuotto analizó el último choque ante San Miguel y expresó: "Tenemos mucha bronca y enojo porque yo creo que merecimos los tres puntos y nos duele porque te da bronca empatar de esta manera". Asimismo, reconoció que "esto es fecha a fecha y vamos a pelear hasta la última fecha para entrar al reducido".

En diálogo con Fútbol en Milrayitas, remarcó: "Hay que dejarlo trabajar a César Monasterio y ahora se vienen lindos partidos para jugar ante Colón, Morón, Godoy Cruz, porque son los partidos que uno quiere jugar".

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La idea de juego de César Monasterio en Los Andes

Por otra parte, Rodríguez Vuotto opinó sobre la forma de juego del nuevo entrenador y aseguró: "Le vamos a ir agarrando la idea a lo que el quiere, sea línea de tres o de cuatro, nosotros nos tenemos que adaptar a lo que el busca". No obstante, se mostró esperanzado de cara a lo que viene: "Tenemos una linda prueba ahora con Colón para que surja eso", apuntó.

Para concluir, finalizó con una advertencia: "Todos los partidos son duros, no hay que mirar de menos a nadie. La categoría está durísima, todos los partidos son peleados, capaz tenes un partido que está parejo, lo abrís con un gol rápido y es otro partido. Se nos vienen rivales muy parejos como Colón y Morón, hay que estar atentos".