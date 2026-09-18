Un vecino de Banfield, al Mundial de salvamento deportivo: en qué consiste esta disciplina

avier integra el equipo Los Merlines de Banfield, clasificó para el Mundial en Sudáfrica.

Javier Eduardo Soto tiene 42 años, es de Banfield , trabaja como profesor de natación y guardavidas en el Lomas Social Club y fue seleccionado para integrar la delegación argentina que participará del Mundial de Salvamento Deportivo 2026, en Puerto Elizabeth, Sudáfrica .

La clasificación llegó después de competir en el circuito nacional y alcanzar las marcas requeridas en las pruebas de pileta. Para Javier, además, será una experiencia especial ya que se trata de su primer mundial.

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El salvamento acuático combina distintas habilidades vinculadas a la natación y al rescate, las competencias incluyen pruebas indoor, en piletas de 25 y 50 metros, y outdoor, en aguas abiertas, tanto individuales como en equipos ya sea a través de postas o relevos . "Salvamento acuático deportivo es un deporte que comparte dos disciplinas natación y prácticas de salvamento", explicó Javier en dialogo con La Unión .

Entre las pruebas en la pileta se encuentran el arrastre de maniquí, careras con aletas, pruebas con tubo de rescate, natación con obstáculos y combinadas con salvamento. En algunas de ellas, los deportistas deben arrastrar un maniquí que pesa alrededor de 50 kilos cuando está completamente lleno de agua.

Los deportistas deben arrastrar un maniquí que pesa alrededor de 50 kilos.

Los Merlines, un equipo de Banfield

Javier forma parte de Los Merlines, un equipo que pudo crear gracias a la oportunidad y el respaldo de la Escuela de Guardavidas AMGA de Banfield, "me dio la oportunidad y la confianza de crear el equipo", expresó y agradeció al director de la escuela Pablo Seggiaro y a el coordinador y referente institucional, Fabián Ibáñez.

Entrena principalmente para las pruebas de pilera, realiza tres sesiones de una hora u hora y media tres veces por semana, además las complementa con ejercicios aeróbicos fuera del agua.

El deporte también se convirtió en una actividad familiar: tres de sus cuatro hijos practican salvamento deportivo y suelen compartir competencias y entrenamientos: Faustino de 16, Alma de 13, y Noah que va cumplir 7.

La disciplina cuenta con competencias regionales y nacionales que se realizan en distintos puntos del país, entre ellos Santa Fe, Rosario, Puerto Madryn, Mar del Plata, San Clemente del Tuyú, La Plata, Capital Federal, Avellaneda, Lanús y Las Grutas. Cada una se adapta a cada categoría, los más niños y niñas entre 7 y 10 años.

Tres de sus cuatro hijos practican salvamento deportivo.

El desafío de llegar a Sudáfrica

Tras conseguir la clasificación, el próximo desafío está fuera de la pileta: reunir el dinero necesario para afrontar el viaje a Sudáfrica, donde el Mundial se realizará a fines de noviembre en Puerto Elizabet.

"Es mi primer mundial que pude clasificar con las marcas que se piden y estoy feliz ansioso nervioso sorprendido que a mis 42 años pueda realizar esto", expresó.

Por eso, Javier comenzó una campaña para reunir fondos, quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias: jesusgordo a nombre de Javier Eduardo Soto. Javier en el video cuenta que quienes no puedan realizar un aporte económico también pueden ayudar compartiendo su historia. "Nos vemos en el Mundial, espero", concluye el reel.