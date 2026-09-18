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18 de septiembre de 2026
Accesibilidad.

Construyeron más de 100 rampas en Lomas para facilitar la movilidad de los vecinos

El Municipio trabaja en los barrios con el objetivo de garantizar una circulación segura y avanzar hacia una ciudad más inclusiva.

El objetivo es facilitar una movilidad segura y accesible.

El objetivo es facilitar una movilidad segura y accesible.

rampas en lomas

El plan a cargo del Municipio se lleva adelante de manera progresiva en distintas localidades de la ciudad. Actualmente, las cuadrillas trabajan en la zona de la estación de Llavallol donde realizaron rampas en el acceso ubicado sobre Jorge Macome y en la intersección de Aristóbulo del Valle y Directorio.

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También hubo intervenciones en Parque Barón sobre los cruces de Molina Arrotea con Alberto Gómez bis, Las Lilas, Los Castaños y Siritto. Además hay nuevas rampas en sobre Madrid y Muzzilli; Andrade y Presidente Perón; Cervantes y Presidente Perón; Siritto y Muzzilli; Arana Goiri y Troperos; Estocolmo y Muzzilli; y Bustos y Provincias Unidas.

Ya hubo trabajos en Llavallol, Lomas, Temperley, Centenario, Fiorito y Parque Bar&oacute;n.

Ya hubo trabajos en Llavallol, Lomas, Temperley, Centenario, Fiorito y Parque Barón.

En Temperley, las obras comprendieron distintos puntos de las calles Meeks, Liniers, 14 de Julio, Santa María de Oro, Almirante Brown y 25 de Mayo. Asimismo, se construyeron rampas sobre Ejército de los Andes y Pío Baroja en el límite entre Fiorito y Centenario.

La primera etapa del plan se desplegó en diferentes zonas de Centenario y Lomas. El objetivo es mejorar la conexión entre veredas y calzadas, y facilitar una movilidad segura y accesible a personas con discapacidad, adultos mayores, vecinos con movilidad reducida y familias con cochecitos de bebés. Durante el año pasado, se construyeron y arreglaron más de 200 rampas en la ciudad.

Nuevas baldosas para personas ciegas en Lomas de Zamora

En la peatonal Laprida de Lomas instalaron nuevas baldosas podotáctiles que facilitan la circulación y accesibilidad de personas ciegas y con baja visión. "Estas piezas con relieves pueden detectarse con el bastón o bajo los pies, funcionando como un lenguaje táctil en el piso que orienta y advierte sobre dónde estás, hacia dónde ir y cuándo detenerte, sin depender de ayuda externa. Esto es fundamental porque fomenta la autonomía y forma parte de las acciones que impulsamos para tener una ciudad cada vez más inclusiva", señalaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad.

Las baldosas tienen barras que indican una dirección segura para moverse y domos que señalan cruces, escaleras y cambios de nivel donde es necesario tener precaución. Vecinas y vecinos participaron de una jornada de reconocimiento en la peatonal junto a autoridades de la Agencia de Discapacidad y el Centro de Rehabilitación Visual.

Es importante no obstaculizar estas sendas y mantenerlas libres para las personas con discapacidad visual. Para que vecinos y comerciantes estén familiarizados con las baldosas podotáctiles, el Municipio puso carteles informativos en la peatonal.

Baldosas podot&aacute;ctiles en la peatonal Laprida.

Baldosas podotáctiles en la peatonal Laprida.

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