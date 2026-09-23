Homero Pettinato, tras hacer la denuncia por amenaza de muerte: "Estoy temblando"

Homero Pettinato atravesó un mal momento mientras estaba en vivo en el streaming Olga cuando un hombre se acercó para amenazarlo de muerte. El presunto agresor es Hernán Bloquero, quien está obsesionado con su ex, Sofía Gonet , y hace tiempo estaría hostigándolo por redes sociales.

Luego de hacer público lo que sucedió en vivo en Olga, Homero Pettinato fue a hacer la denuncia correspondiente a la comisaría, pidió una restricción perimetral y el botón antipánico.

“Me acaba de caer la ficha ahora haciendo la denuncia, viendo cómo se movilizó la policía y el nivel de seriedad que le ponen. Ahora estoy temblando, las cosas se van resignificando cuando pasa el tiempo”, expresó Homero Pettinato en diálogo con Primicias Ya.

En el ciclo de América TV, Homero Pettinato explicó que el denunciado es de Junín y viajó especialmente hasta la Ciudad de Buenos Aires para concretar la amenaza.

"Él sube 100 historias por día de Sofi Gonet, o sea está obsesionado a un nivel muy alto, tiene muchos tatuajes de ella. Siempre lo tomamos como algo que no iba a salir de ahí", explicó Homero Pettinato, sobre el comienzo del presunto hostigamiento.

El conductor sumó otros datos sobre el denunciado y las sensaciones que tuvo por el momento que atravesó: "Lo tenía visto de cara, pero cuando lo vi hoy, se me heló la sangre".

“Estuvo diez minutos parado, esperando para que yo lo mire. Lo primero que me salió fue decirlo al aire”, explicó Homero Pettinato sobre lo ocurrido en Olga y la decisión que tomó en vivo.