miércoles 23 de septiembre de 2026
Escribinos
23 de septiembre de 2026
Fuerte.

Homero Pettinato, tras hacer la denuncia por amenaza de muerte: "Estoy temblando"

Homero Pettinato, en pleno vivo en el canal de streaming Olga, reveló que un hombre, obsesionado con Sofi Gonet, lo amenazó de muerte.

Homero Pettinato fue amenzado.&nbsp;

Homero Pettinato fue amenzado. 

Homero Pettinato atravesó un mal momento mientras estaba en vivo en el streaming Olga cuando un hombre se acercó para amenazarlo de muerte. El presunto agresor es Hernán Bloquero, quien está obsesionado con su ex, Sofía Gonet, y hace tiempo estaría hostigándolo por redes sociales.

Luego de hacer público lo que sucedió en vivo en Olga, Homero Pettinato fue a hacer la denuncia correspondiente a la comisaría, pidió una restricción perimetral y el botón antipánico.

Lee además
Laurita Fernández llega a Olga. 
Se las trae.

Qué divertido programa conducirá Laurita Fernández en Olga
Eial Moldavsky se fue de Olga. 
Hasta pronto.

Así fue la emotiva despedida de Eial Moldavsky de Olga

“Me acaba de caer la ficha ahora haciendo la denuncia, viendo cómo se movilizó la policía y el nivel de seriedad que le ponen. Ahora estoy temblando, las cosas se van resignificando cuando pasa el tiempo”, expresó Homero Pettinato en diálogo con Primicias Ya.

Homero Pettinato dio detalles de la denuncia

En el ciclo de América TV, Homero Pettinato explicó que el denunciado es de Junín y viajó especialmente hasta la Ciudad de Buenos Aires para concretar la amenaza.

"Él sube 100 historias por día de Sofi Gonet, o sea está obsesionado a un nivel muy alto, tiene muchos tatuajes de ella. Siempre lo tomamos como algo que no iba a salir de ahí", explicó Homero Pettinato, sobre el comienzo del presunto hostigamiento.

El conductor sumó otros datos sobre el denunciado y las sensaciones que tuvo por el momento que atravesó: "Lo tenía visto de cara, pero cuando lo vi hoy, se me heló la sangre".

“Estuvo diez minutos parado, esperando para que yo lo mire. Lo primero que me salió fue decirlo al aire”, explicó Homero Pettinato sobre lo ocurrido en Olga y la decisión que tomó en vivo.

Temas
Seguí leyendo

Qué divertido programa conducirá Laurita Fernández en Olga

Así fue la emotiva despedida de Eial Moldavsky de Olga

Qué dijo Migue Granados sobre los rumores de su salida de Olga

La preocupación de Homero tras las amenazas: "Ojalá que no me mate"

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara y Martín Cirio, picantes. 
¿Qué onda?

El impensado cruce entre Wanda y Martín Cirio: "Ahora resulta que..."