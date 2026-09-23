"Lo ideal sería que Pedro Troglio finalice su contrato", el mensaje de Matías Mariotto

Matías Mariotto rompió el silencio después de los días turbulentos que vivió Banfield durante la semana pasada y puso paños fríos sobre el futuro de Pedro Troglio , quien el miércoles presentó su renuncia. “Lo ideal sería que termine su contrato”, remarcó el dirigente.

La relación entre ambas partes había alcanzado su punto más alto de tensión en la previa al duelo contra Gimnasia de La Plata , pero la dirigencia no aceptó la dimisión y ahora el clima se apaciguó tras el 1 a 1 en el Bosque .

Con sabor a triunfo. Banfield alcanzó el empate sobre el final ante Gimnasia en el Bosque

Revelación. Pedro Troglio explicó su renuncia en Banfield y por qué no fue aceptada

“Pedro sigue, no se va. Hemos hablado algunas cosas que creíamos necesario hacer porque, como él mismo dijo, es un año y medio de desgaste en la relación, pero la verdad es que estamos muy agradecidos con él”, remarcó.

El presidente del Taladro destacó también que “ Banfield encontró una cierta estabilidad” desde la llegada de Troglio a la dirección técnica del primer equipo y, en ese sentido, subrayó: “Si bien este año no es el mejor, confiamos mucho en el trabajo de Pedro”.

Pedro Troglio y Matías Mariotto.

Más allá de esta muestra de confianza, las palabras de Mariotto también dejaron entrever que los próximos resultados serán los que definan el futuro de Troglio, quien tiene contrato hasta fin de año.

“Hoy Banfield tiene un torneo de nueve puntos, creemos que es poco y necesitamos sumar para el año que viene. Lo ideal sería que Pedro finalice el contrato, me parece que él se lo merece y ojalá que los puntos nos acompañen”, subrayó.

Y sobre el mismo tema, amplió: “Ahora se vienen partidos importantes, estamos en semifinales de la Copa Argentina, algo que no es poco para Banfield, ya que es un hecho histórico para nuestra institución, pero entendemos que los partidos que quedan son muy importantes para sumar”.

Los números de Pedro Troglio en Banfield

El futuro de Pedro Troglio en Banfield pende de un hilo.

El entrenador lleva dirigidos 48 partidos desde que asumió en el Taladro a fines de abril del año pasado, con una efectividad del 25% de los puntos en juego en la actual temporada, según los datos registrados por el sitio especializado Transfermarkt.

Hasta el momento, Troglio suma 18 victorias, 9 empates y 21 derrotas al mando del conjunto albiverde, con el que logró la histórica clasificación a las semifinales de la Copa Argentina.