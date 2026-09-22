Citan a los familiares de Fernando Salto para una ronda de testimonios en busca de pruebas clave

La investigación por la muerte de Fernando Salto , el vecino de Villa Fiorito que murió después de recibir una puñalada durante una discusión con su pareja, sumó una nueva medida: familiares de la víctima fueron citados por la Justicia para participar de una ronda de testimonios.

Según pudo averiguar La Unión , el objetivo de esta etapa es reunir pruebas esenciales que permitan reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho y aportar elementos para esclarecer la muerte de la víctima.

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La causa está a cargo de la UFI 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora , que continúa con distintas medidas de prueba luego de que el expediente fuera recaratulado como “homicidio agravado por el vínculo”.

Los familiares deberán brindar sus testimonios ante la Justicia y aportar toda la información que puedan tener sobre la relación entre Fernando y Antonella Soto , las circunstancias previas al episodio y lo ocurrido después de la agresión.

Fernando Salto, el hombre asesinado en Fiorito.

La medida cobra especial importancia luego de que Soto, de 27 años, recuperara la libertad. La mujer continúa imputada en la causa y, de acuerdo con las condiciones fijadas al momento de su excarcelación, debe fijar domicilio, presentarse cuando sea citada por la Justicia y cumplir otras obligaciones mientras avanza el expediente.

El crimen de Fernando Salto

Fernando Salto fue herido el 28 de agosto en una vivienda de Villa Fiorito. Según la investigación, habría mantenido una discusión con Soto y sufrió una herida de arma blanca en el tórax.

El hombre logró trasladarse por sus propios medios hasta un centro de salud de Lanús y posteriormente fue derivado al Hospital Evita, donde permaneció internado. Murió el 30 de agosto.

A partir de su fallecimiento, la investigación dejó de tramitarse como “lesiones graves” y pasó a estar caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”. La Fiscalía también ordenó la autopsia y distintas pericias para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La liberación de la acusada provocó fuertes reclamos de los familiares de Fernando, quienes incluso se manifestaron frente al Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora y reclamaron que Soto volviera a quedar detenida.