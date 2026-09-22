La preocupación de Homero Pettinato tras las amenazas: "Ojalá que no me mate"

Homero Pettinato rompió el silencio.

Homero Pettinato denunció públicamente una serie de amenazas que sufrió en vivo en el canal de streaming Olga por parte de un acosador de Sofía Gonet, su ex. Ya realizó la denuncia policial y detalló la gravedad del momento que está atravesando.

En este contexto, Homero Pettinato rompió el silencio ante los medios y dio detalles escalofriantes de la situación que le tocó vivir. "Yo lo conozco, lo tengo visto de cara al tipo, la hostiga a Sofía desde siempre", expresó en conductor de Olga sobre el acusado, identificado como Hernán Bloquero y oriundo de Junín.

"Él considera que tiene un vínculo con ella y que de alguna manera ella es de él. Esa es la parte para mí más peligrosa de esta historia, no si viene y me mata a mí, sino... bueno, ojalá que no me mate, obvio, pero me parece que la parte más peligrosa es que él considera que cualquier persona que se le acerque a ella tiene que ser totalmente hostigado y alejado por él”, siguió Homero Pettinato ante la consulta de los medios.

Sobre el acoso que el sujeto realizó sobre Sofía Gonet, agregó: “Su misión es protegerla y alejarla a todo el resto de los hombres. Esa parte del delirio para mí es totalmente peligrosa y no hay que dejarla crecer en su cabeza".

Homero Pettinato habló del agresor Homero Pettinato también expuso cómo el agresor tergiversa la realidad hasta en los detalles más íntimos, como la interpretación errónea de los tatuajes de la influencer, creyendo que tienen un significado vinculado a él. Los posteos del agresor de Homero Pettinato. Ante este panorama, el conductor confirmó que ya accionó legalmente: "Ayer hice la denuncia en la Comisaría 14B. Recién hablé con el fiscal y me dijo que la prioridad es que él, voluntariamente, se apersone y dé sus datos, ver si tiene antecedentes y ver cuál es el cuadro de violencia. Tiendo a creer que es una persona en un delirio peligroso para él y para terceros, no en un plan. Necesita tratamiento. No quiero ir con policía para todos lados. Sofía ayer estaba muy asustada y preocupada".

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