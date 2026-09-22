martes 22 de septiembre de 2026
Escribinos
22 de septiembre de 2026
Mal momento.

La preocupación de Homero Pettinato tras las amenazas: "Ojalá que no me mate"

Homero Pettinato se refirió a la amenaza de muerte que sufrió en Olga de parte de un acusador de Sofía Gonet. Ya realizó la denuncia policial.

Homero Pettinato rompió el silencio.&nbsp;

Homero Pettinato rompió el silencio. 

En este contexto, Homero Pettinato rompió el silencio ante los medios y dio detalles escalofriantes de la situación que le tocó vivir. "Yo lo conozco, lo tengo visto de cara al tipo, la hostiga a Sofía desde siempre", expresó en conductor de Olga sobre el acusado, identificado como Hernán Bloquero y oriundo de Junín.

Lee además
Sofía Gonet habló de todo.  video
Sin vueltas.

Sofía Gonet habló de su acosador tras la amenaza a Homero Pettinato
Flor Peña y su hijo, Juan Otero.  video
Terrible.

Flor Peña denunció que una vecina extorsionó a su hijo

"Él considera que tiene un vínculo con ella y que de alguna manera ella es de él. Esa es la parte para mí más peligrosa de esta historia, no si viene y me mata a mí, sino... bueno, ojalá que no me mate, obvio, pero me parece que la parte más peligrosa es que él considera que cualquier persona que se le acerque a ella tiene que ser totalmente hostigado y alejado por él”, siguió Homero Pettinato ante la consulta de los medios.

Sobre el acoso que el sujeto realizó sobre Sofía Gonet, agregó: “Su misión es protegerla y alejarla a todo el resto de los hombres. Esa parte del delirio para mí es totalmente peligrosa y no hay que dejarla crecer en su cabeza".

Homero Pettinato habló del agresor

Homero Pettinato también expuso cómo el agresor tergiversa la realidad hasta en los detalles más íntimos, como la interpretación errónea de los tatuajes de la influencer, creyendo que tienen un significado vinculado a él.

Los posteos del agresor de Homero Pettinato.

Los posteos del agresor de Homero Pettinato.

Ante este panorama, el conductor confirmó que ya accionó legalmente: "Ayer hice la denuncia en la Comisaría 14B. Recién hablé con el fiscal y me dijo que la prioridad es que él, voluntariamente, se apersone y dé sus datos, ver si tiene antecedentes y ver cuál es el cuadro de violencia. Tiendo a creer que es una persona en un delirio peligroso para él y para terceros, no en un plan. Necesita tratamiento. No quiero ir con policía para todos lados. Sofía ayer estaba muy asustada y preocupada".

Temas
Seguí leyendo

Sofía Gonet habló de su acosador tras la amenaza a Homero Pettinato

Flor Peña denunció que una vecina extorsionó a su hijo

Así fue el choque que provocó Pity Álvarez en una estación de servicio

Cómo será la segunda temporada de Avenida Brasil

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Vuelve Avenida Brasil. 
Lo que vendrá.

Cómo será la segunda temporada de Avenida Brasil

Las más leídas

Te Puede Interesar

Expectativa por la visita de León XIV a la Argentina.
Último momento.

Confirman que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa