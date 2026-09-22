Flor Peña denunció que una vecina extorsionó a su hijo Juan Otero

Flor Peña contó que tanto ella como su hijo, Juan Otero , fueron extorsionados por una vecina de su barrio en Pilar. En LAM, Pepe Ochoa habló con la actriz y reveló detalles de la terrible situación que atravesó la familia.

“Flor hace tres o cuatro años se mudó a un barrio privado de Pilar, donde había un grupo de vecinos con los que se hicieron amigos. Abrió las puertas de su casa y Juan, de 14 años, se hizo íntimo de una chica, Cande, de entre 17 y 18 años”, describió Pepe Ochoa en el ciclo de América TV.

La situación salió a la luz cuando Flor Peña notó que le faltaban objetos de valor de su casa. Luego le empezaron a llegar muchos gastos por compras en su tarjeta de crédito.

“En un momento, Juan, su hijo, le contó que Candela, su amiga, y su mamá lo tenían amenazado, extorsionándolo con una situación. Ahí descubrió que, además, le pedían plata si no iban a contar eso a los medios”, contó Pepe Ochoa sobre el accionar de la vecina.

La actitud de Flor Peña

Flor Peña se acercó a hablar con la mujer, pero ella negó lo ocurrido. “Lo tuvieron cuatro meses a Juan extorsionado. Por eso, Peña llamó a su abogado para armar una causa penal, que al principio era difícil porque no tenían una prueba concreta”, explicó Pepe Ochoa sobre la extorsión sobre el joven.

“El tema empezó a crecer y una cuenta empezó a extorsionar a Flor con cosas de ella”, agregó el panelista de LAM sobre lo ocurrido con la actriz y su hijo.

“Con la investigación, dan con que ese usuario tenía el IP en la casa de esta familia. Hubo allanamientos, donde secuestran teléfonos y computadoras, de ahí extraen las pruebas y arranca la causa penal”, reveló Pepe Ochoa sobre el avance de la causa.

Finalmente, fueron a una mediación porque querían evitar un juicio. “Ellos terminaron aceptando los delitos para no ir a un juicio oral por presuntas estafas, amenazas y extorsión y así no tener una pena máxima. El gran problema es que a Flor le gustaría conectarse con Candela para saber qué pasó”, reveló Pepe Ochoa sobre cómo se resolvió la causa.

"Él sigue sin superarlo, fue también una estafa emocional. Le pedían cada cuatro días 500 dólares”, detalló el panelista sobre la difícil situación que vivió Juan Otero.