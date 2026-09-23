miércoles 23 de septiembre de 2026
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23 de septiembre de 2026
Este jueves.

Para cuidar el bolsillo: vuelve a Lomas la feria con ofertas en alimentos

El Mercado de la Comunidad tendrá una nueva edición en la Plaza Libertad con puestos de lácteos, pastas, frutas, verduras y pescadería.

Los vecinos de Lomas podrán comprar alimentos con promociones y reintegros.

Los vecinos de Lomas podrán comprar alimentos con promociones y reintegros.

Los vecinos de Lomas podrán comprar alimentos con promociones y reintegros.

Los vecinos de Lomas podrán comprar alimentos con promociones y reintegros.

Este jueves, de 10 a 13, realizarán una nueva edición en la Plaza Libertad (Laprida 1200) con puestos de lácteos, pastas, frutas, verduras y pescadería a cargo de pymes, cooperativas y productores de la agricultura familiar que ofrecerán productos de calidad a precios bajos y sin intermediarios. También se sumarán emprendedores con stands de indumentaria, artesanías, decoración y accesorios.

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Además de la compra por unidad, en el mercado habrá varias promociones especiales como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos frescos y 1 paquete de ñoquis a $13.500; 1 kilo de banana, 1 kilo de pera, 1 kilo de naranja y medio kilo de manzana por $10 mil; y 1 kilo de merluza, 1 kilo de medallones y 1 kilo de milanesa de merluza a $20 mil.

Ofrecen productos de calidad a precios bajos y sin intermediarios.

Ofrecen productos de calidad a precios bajos y sin intermediarios.

Los vecinos que paguen con la Cuenta DNI tendrán un 40% de reintegro en la feria que, impulsada en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, busca promover la economía local y la venta directa del productor al consumidor.

En los últimos meses, se vienen haciendo más de 1.000 ferias mensuales en el territorio bonaerense con un aumento del consumo en el primer bimestre que superó el 60% en comparación al mismo período de 2024. También hay un incremento en las compras con la Cuenta DNI, una aplicación que es de gran ayuda para reducir los gastos en el día a día.

Precios fijos en Lomas

En Lomas de Zamora funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la oportunidad de comprar todo tipo de alimentos y productos a precios fijos.

La iniciativa incluye ofertas en carnicerías, verdulerías, pollerías, panaderías, pescaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene. Para conocer las de esta semana hay que entrar al Instagram de Comercios de la Comunidad.

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