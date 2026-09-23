Pity Álvarez, internado por una crisis hipertensiva: "Tenía riesgo de un ACV"

Pity Álvarez fue internado después de sufrir una crisis hipertensiva en su casa y hasta con riego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Esto se produjo poco después de un choque que protagonizó el músico y en medio del juicio que enfrenta por homicidio.

El director del SAME, Alberto Crescenti , confirmó que el músico llegó a tener una presión máxima cercana a los 200 milímetros de mercurio y que corría riesgo de sufrir un ACV.

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Al banquillo. Comenzó el juicio contra Pity Álvarez por un homicidio cometido en 2018

Según relató Crescenti en diálogo con el El Trece el pedido de auxilio ingresó a la central operativa del SAME alrededor de las 23 de este martes. “Enviamos una ambulancia de cercanía. Constató en el paciente una descompensación con una crisis hipertensiva, una máxima de 200 milímetros de mercurio cuando le tomaron la presión arterial”, detalló el médico.

El médico explicó que, al chequear los datos del paciente, el equipo advirtió que se trataba del exlíder de Intoxicados y Viejas Locas , y se decidió su traslado de urgencia.

“Se decidió el equipo de la ambulancia a trasladarlo para finalizar su tratamiento, ya que la presión estaba elevadísima”, señaló. El cantante fue compensado en el shock room del Hospital Tornú y luego quedó alojado en terapia intermedia.

“Una presión normal en una persona de esa edad son 130 de máxima y 80 de mínima. Este hombre estaba casi en los 200, así que tenía riesgo de sufrir una complicación tipo accidente cerebrovascular”, advirtió el director del SAME.

Sin embargo, el titular aclaró que por el momento no se conoce qué desencadenó la descompensación. “Desconocemos el disparador, desconozco si este hombre estaba en tratamiento, si es hipertenso o si no es hipertenso”, sostuvo.

Pity Alvarez enfrenta un juicio por homicidio.

Qué pasará con el juicio contra Pity Álvarez

La internación de urgencia se produjo en medio de las audiencias del juicio que enfrenta Pity Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz.

Para este miércoles, desde las 11.30, estaba prevista la continuidad del proceso en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, con la declaración de cuatro testigos propuestos por la defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Una de ellas es Cristina Congiu, madre del músico.