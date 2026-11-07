Más de 1.600 animales fueron castrados gratis en Lomas de Zamora durante octubre

Castrar a los animales es fundamental para prevenir enfermedades y darles una buena calidad de vida. En octubre, el Municipio de Lomas de Zamora hizo más de 1.600 castraciones gratuitas y fortaleció la atención veterinaria en los barrios.

Un vehículo equipado con quirófano, consultorios, camilla y bachas llega a las diferentes localidades de la ciudad para realizar operativos de salud destinados a los perros y gatos de los vecinos. Además, el Hospital de Animales brinda atención todos los días en el edificio ubicado sobre 12 de Octubre y Las Heras .

"Con estos tiempos de crisis económica que tenemos, a la gente no le alcanza la plata así que para mí es muy bueno poder tener este servicio que sirve para prevenir las enfermedades. En todos los operativos que hacen acá siempre nos tratan bien", destacó Sandra, una vecina de Budge que llevó a castrar a su perro.

La intervención quirúrgica brinda muchos beneficios como el aumento de la esperanza de vida, la prevención de enfermedades (tumores, infecciones, cáncer y quistes), evita la sobrepoblación y las conductas peligrosas como peleas y fugas.

A las más de 1.600 castraciones en octubre se suman 1.147 atenciones clínicas, 2.047 vacunas aplicadas, 1.511 desparasitaciones y 132 cirugías especiales. En los barrios desplegaron 14 operativos y también hay 7 animales que tienen un nuevo hogar gracias al Programa de Adopción Consciente.

Los turnos para castración se pueden reservar los viernes, a las 13, por la web del Municipio. También se pueden sacar por ventanilla en el Hospital de Animales de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados y domingos, de 9 a 12. Además, se dan turnos en los operativos barriales.

Habilitan el traslado de animales en colectivos en Lomas de Zamora

Los vecinos de Lomas de Zamora ya pueden viajar con sus perros y gatos en las líneas de colectivos municipales para llevarlos al Hospital de Animales y acceder a atención veterinaria gratuita. La medida del Municipio busca facilitar los traslados y promover el acceso a la salud, la protección y los cuidados.

Cuando un animal necesita atención veterinaria, el traslado puede convertirse en una dificultad para las personas que no tienen vehículo propio. Sancionada por el Concejo Deliberante, la ordenanza Nº19.669 permite el traslado de animales domésticos en todas las líneas de colectivos locales (del 500 en adelante) que llegan de forma directa o mediante combinación al Hospital de Animales ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre 1100.

Los viajes con perros y gatos en colectivo están permitido únicamente cuando tengan como destino o punto de partida el Hospital de Animales. Cada pasajero mayor de edad puede transportar 1 animal de hasta 12 kilos como máximo dentro de un dispositivo cerrado, seguro y ventilado que cumpla con condiciones adecuadas de higiene y salubridad. El traslado no tendrá un costo adicional pero estará sujeto a que el colectivo tenga el espacio suficiente para un viaje seguro que no afecte la circulación ni la comodidad de los pasajeros.