Final feliz en Ingeniero Budge: encontraron a la perrita que había sido robada

Encontraron a la perrita que había sido robada de la puerta de una casa en la localidad de Ingeniero Budge . La difusión del caso en las redes sociales fue fundamental.

Sami, una perra de 10 años de edad, había sido sustraída el sábado 31 de octubre en una vivienda ubicada sobre la calle Guaminí , casi esquina Pasaje Salta , en el Barrio Tongui . Una familia se acercó, la levantó en brazos y se la llevó.

Toda la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de una vecina. Kathi, la dueña de la perrita, vio la grabación y no tardó en difundir el video en las redes sociales. La viralización fue clave para poder encontrar a su mascota.

“Ya apareció Sami” , confirmó su dueña en las últimas horas, en diálogo con La Unión . Enseguida dio detalles de cómo la encontró.

Robaron una perrita en Ingeniero Budge y quedaron filmados. Se la llevaron de la puerta de una casa en Guaminí y Pasaje Salta. Piden ayuda para recuperarla. pic.twitter.com/U59Sa18R5B

“Nos pasaron información de dónde vivía la familia y fui a ver si era mi perrita. Cuando corroboré, le pedí al dueño que me la dé. Él vio mi publicación y también en Facebook vio todo, pero dijo que su hijo se encariñó”, explicó Kathi.

Más allá de esas diferencias, la familia accedió a devolver a Sami a su dueña. “Me la dio al instante, no tuvimos problemas. Yo agarré a mi perrita y me subí al auto. Gracias a Dios y a los que compartieron, ya está en casa”, dijo la mujer, más aliviada tras la angustiante búsqueda.

La foto que compartió la dueña junto a su perra.

Cabe recordar que la perra había quedado al alcance de esta familia “en un descuido de cinco minutos”, según había explicado Kathi. “Tengo cuatro perros. Ellos salen a hacer sus necesidades afuera con mi supervisión o de mi papá. Los vecinos de mi cuadra ya los conocen. El sábado mi perrita salió a hacer sus necesidades, ya que ellas están acostumbradas a hacer afuera, pero yo no me di cuenta y se salió por mi reja. Ahí fue cuando pasó la familia y la agarraron”, había comentado la mujer a este medio.

La gran preocupación de Kathi es que su mascota estaba en tratamiento y necesitaba su medicación. “Mi perrita toma pastillas, tiene diabetes. Hace dieta, le inyectamos insulina cada 14 horas”, había contado. Afortunadamente, la búsqueda tuvo final feliz.