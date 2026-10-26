lunes 26 de octubre de 2026
Escribinos
26 de octubre de 2026
Video.

Iba a gran velocidad, chocó un poste y volcó en Lomas de Zamora: quedó filmado

Ocurrió en la esquina de Capitán Giachino y Leña, en el barrio Santa Catalina. El conductor resultó gravemente herido tras el choque.

El choque ocurrió en Santa Catalina.

El choque ocurrió en Santa Catalina.

Todo ocurrió el domingo por la tarde en la esquina de la avenida Capitán Giachino y la calle Leña. Eran las 14.30 cuando un vehículo color gris que circulaba a gran velocidad chocó de lleno contra los postes de contención.

Lee además
Así quedó uno de los autos tras el choque.
Fuerte.

Terrible choque de madrugada en Banfield: dos autos quedaron destruidos
El choque ocurrió en Lomas de Zamora.
Choque.

Lomas de Zamora: un accidente de tránsito terminó con una persona herida

El fuerte impacto hizo que el conductor saliera despedido hacia el medio de la calle, mientras que el auto dio varios giros y quedó volcado sobre la puerta del acompañante. Milagrosamente no atropelló a ninguna persona.

El choque quedó filmado

Tras el accidente, varios vecinos de la zona se acercaron para asistir a la persona que manejaba y llamaron a la Policía para pedir ayuda. Todos ellos se habían salvado de no ser embestidos en esa esquina.

Minutos después, un patrullero y una ambulancia llegaron para trasladarlo. El hombre fue llevado al hospital en grave estado, producto de los fuertes golpes que le produjo el choque y la caída sobre el asfalto.

En un video registrado por una cámara de seguridad se puede observar la violencia del impacto y los destrozos, ya que el auto sufrió importantes roturas. Por el momento, no trascendieron las causas por las que el hombre perdió el control de su vehículo y se investiga si estaba alcoholizado.

En esa misma esquina hay una pinturería. Los postes de contención evitaron que el auto se subiera a la vereda y chocara contra el comercio.

Temas
Seguí leyendo

Terrible choque de madrugada en Banfield: dos autos quedaron destruidos

Lomas de Zamora: un accidente de tránsito terminó con una persona herida

Un vecino de Lomas murió en un terrible accidente en la ruta

Persecución, choque y detención: manejaba un auto robado y lo atraparon en Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Un incendio afectó una vivienda en el centro de Lomas.
Casi una tragedia.

Feroz incendio en el centro de Lomas: trabajaron tres dotaciones de bomberos

Las más leídas

Te Puede Interesar

El auto incautado al vecino de Lomas.
En problemas.

Es de Lomas y lo detuvieron en la ruta con un auto adulterado y papeles falsos