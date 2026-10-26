Iba a gran velocidad, chocó un poste y volcó en Lomas de Zamora: quedó filmado

El conductor de un auto protagonizó un violento choque y vuelco en el barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora . El hombre resultó herido y el accidente quedó filmado.

Todo ocurrió el domingo por la tarde en la esquina de la avenida Capitán Giachino y la calle Leña . Eran las 14.30 cuando un vehículo color gris que circulaba a gran velocidad chocó de lleno contra los postes de contención.

El fuerte impacto hizo que el conductor saliera despedido hacia el medio de la calle, mientras que el auto dio varios giros y quedó volcado sobre la puerta del acompañante. Milagrosamente no atropelló a ninguna persona.

Tras el accidente, varios vecinos de la zona se acercaron para asistir a la persona que manejaba y llamaron a la Policía para pedir ayuda. Todos ellos se habían salvado de no ser embestidos en esa esquina.

Un auto protagonizó un violento choque y vuelco en el barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora. Ocurrió este domingo en la esquina de la avenida Capitán Giachino y Leña. https://t.co/dclQDrNFSc

Minutos después, un patrullero y una ambulancia llegaron para trasladarlo. El hombre fue llevado al hospital en grave estado, producto de los fuertes golpes que le produjo el choque y la caída sobre el asfalto.

En un video registrado por una cámara de seguridad se puede observar la violencia del impacto y los destrozos, ya que el auto sufrió importantes roturas. Por el momento, no trascendieron las causas por las que el hombre perdió el control de su vehículo y se investiga si estaba alcoholizado.

En esa misma esquina hay una pinturería. Los postes de contención evitaron que el auto se subiera a la vereda y chocara contra el comercio.