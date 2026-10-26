Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús: "Estoy contento y orgulloso con la carrera que he hecho"

Uno de los protagonistas del Clásico del Sur fue Carlos Izquierdoz , que con un frentazo le dio el empate a Lanús frente a Banfield en el estadio Florencio Sola para que el Granate estire su racha y continúe con los objetivos de clasificar a playoffs y copas internacionales.

El capitán del equipo de Mauricio Pellegrino levantó dos Copas Sudamericana y una Recopa Sudamericana, pero cerca de su retiro profesional mantiene vivo el deseo de seguir ganando torneos.

No hubo ganador. Banfield y Lanús repartieron puntos en un Clásico del Sur muy disputado

“Sé que me queda poco en la carrera y trato de dar el máximo en cada partido. Uno tiene que ser el ejemplo por ser el capitán y tener es responsabilidad. Los chicos miran lo que hacen los más grandes y uno no tiene que descuidarse”, afirmó en diálogo con Como Te Va por DSports Radio.

Los años le dieron madurez, los títulos también y en su vuelta a Lanús confirmó su sentido de pertenencia para ser uno los líderes del vestuario del plantel que comanda Mauricio Pellegrino.

Festejo del gol de Carlos Izquierdoz a Banfield.

“Uno tiene que ser profesional durante las 24 horas y debe brindarse al máximo. La ambición tiene que estar y eso es algo que hablamos permanentemente con los más chicos. Lanús saca juveniles interesantes, Julio Soler siempre fue un ejemplo adentro y afuera de la cancha y pudo ser una buena venta para el club y para el futbolista”, elogió el oriundo de San Carlos de Bariloche.

Estoy viendo si me voy a dedicar a la dirección técnica o a la dirección deportiva. Todavía no lo he decidido y no quiero apurarme, quedan cosas por disfrutar en mi carrera Estoy viendo si me voy a dedicar a la dirección técnica o a la dirección deportiva. Todavía no lo he decidido y no quiero apurarme, quedan cosas por disfrutar en mi carrera

En ese sentido se mostró “contento y orgulloso con la carrera que he hecho. Siempre traté de remarla y de luchar para conseguir los objetivos. Volver a Lanús y lograr títulos es importante. Me estoy sintiendo importante en Lanús y estoy feliz por eso. Tengo decidido retirarme en diciembre del año que viene, quiero retirarme jugando y siendo importante para Lanús. Quiero retirarme jugando copas”.

Para después del retiro maneja dos opciones: “Estoy viendo si me voy a dedicar a la dirección técnica o a la dirección deportiva. Todavía no lo he decidido y no quiero apurarme, quedan cosas por disfrutar en mi carrera”.

El año de Lanús, de menos a más

Después de un arranque de temporada complicado, Lanús se reacomodó para volver a ser el equipo protagonista que pisa fuerte en cada competencia que le toque afrontar.

View this post on Instagram

“El primer semestre se nos complicó mucho en cuanto al calendario, Recopa, Libertadores y partidos que quedaron postergados en el torneo local. Nos costó mucho el tema de los tres partidos en la altura, tanto con Always Ready, con Liga de Quito y con Cienciano por Sudamericana. El partido con Instituto de la Copa Argentina fue algo incómodo porque era sobre el cierre del semestre”, confió el zaguero.

Pero, ni Carlos Izquierdoz y todo Lanús bajaron los brazos. Quedaba camino por recorrer. “Sabíamos que había que seguir trabajando de la misma manera para corregir la actualidad y así se dio. Podemos competir con cualquiera, eso lo tenemos en claro. Siempre buscamos seguir la manera del trabajo de Mauricio (Pellegrino), apuntó.