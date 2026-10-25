Tomás Guidara, sobre Lanús: "Venimos de racha, es importante sumar"

Lanús salió bien parado del Clásico del Sur . Se recuperó del gol, de un mal primer tiempo y estuvo a la altura en el complemento de lo que viene mostrando en el último tiempo. Tomás Guidara marcó ese cambio de “actitud” que los llevó a sumar un punto “importante”.

El equipo de Mauricio Pellegrino no pudo contrarrestar la presión y el mejor posicionamiento de Banfield en la parte inicial, algo que corrigió en el entretiempo y que le cambió la cara a Lanús.

Palabra de DT. Pellegrino, tras el Clásico del Sur: "Me gustó la reacción del complemento"

Testimonios. Esquivel y Alfaro, las voces de Banfield tras el empate con Lanús: "Estaba para nosotros"

“Empezamos mal, partido raro el primer tiempo, pero los últimos minutos y el segundo tiempo fueron completamente distintos”, detalló el lateral derecho de Lanús sobre el comienzo del Clásico del Sur.

Consideró que la interrupción tras el gol del empate frenó el ímpetu que venían mostrando para dar vuelta el resultado. “Fue muy cortado, eso me molesta mucho, lo que les pasó a los chicos -agresión a Carlos Izquierdoz y bomba de estruendo a Nahuel Losada -, lo de la gente -trepada al alambrado- fue en el mejor momento nuestro. Estábamos ahí, pero mostramos otra imagen, otra actitud y eso es positivo, sumar también en un campeonato parejo”, dijo el cordobés.

La charla del entrenador Mauricio Pellegrino en el entretiempo fue clara, el equipo entendió la bajada de línea para repuntar un partido que se les estaba complicando más de lo previsto.

Tomás Guidara tiene como objetivo clasificar a Lanús.

“Nos miramos a la cara, descansamos un poco y pensar qué partido estábamos jugando. Si no se puede jugar hay que tener actitud, ellos se iban a cansar, los espacios a abrir, nosotros tenemos calidad y se notó en el segundo tiempo, generamos mucho. Hay que entender los momentos del partido y lo mejoramos”, apuntó el exHuracán.

La lucha por clasificar

Lanús extendió a siete los partidos invictos, prácticamente se aseguró los playoffs y camino a las copas extremará los esfuerzos en las dos fechas finales para volver a viajar por Sudamérica.

“Sumamos de visitante, un clásico, partido especial. Pero en la (tabla) anual están todos apretados, venimos de racha, quería sumar de a tres, podríamos un poco más, pero lo importante es sumar y la actitud del segundo tiempo fue muy buena”, finalizó Tomás Guidara.

Tomás Guidara interesa en...

Un club de la Liga Profesional tiene en carpeta al lateral derecho de Lanús campeón de la Recopa Sudamericana 2026. Por el momento se manifestó el interés, está en los planes, pero nadie acercó propuestas.

El que pretende a Tomás Guidara es Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura y que jugará la Copa Libertadores 2027.

El futbolista dio sus primeros pasos en el Pirata de Barrio Alberdi, entre 2017 y 2019, para luego jugar en Vélez Sarsfield –campeón en 2024- y Huracán. Su situación contractual con Lanús, al que llegó en enero de este año, es hasta diciembre de 2028.