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25 de octubre de 2026
Deporte y lesión.

La impactante foto de Thiago Medina luego de sufrir un nuevo accidente

Thiago Medina mostró en sus redes sociales como va la recuperación después de haber sufrido una lesión que requiere de muchos cuidados.

Thiago Medina se sinceró respecto a su actual estado de salud tras haber sufrido una lesión.&nbsp;

Thiago Medina se sinceró respecto a su actual estado de salud tras haber sufrido una lesión. 

Thiago Medina volvió a sufrir un impacto en su cuerpo que le complica su estado de salud actual. Sufrió un inesperado accidente mientras practicaba un deporte de alto impacto. Tras el grave choque en moto que lo dejó internado por varias semanas y en estado muy complicado, ahora contó como va esta nueva recuperación de una lesión.

El exparticipante de Gran Hermano preocupó a sus seguidores al compartir una imagen de una lesión que sufrió durante un entrenamiento de boxeo en el que participó como sparring, según contó.

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Hace apenas unas semanas atrás que el ex de Daniela Celis decidió comenzar a practicar boxeo para mejorar su estado físico y recuperar la fuerza que le quitó el grave accidente que padeció hace más de un año. Pero, según detalló un movimiento le dislocó el hombro y esa lesión lo obligó a dejar el deporte porque la recuperación requiere de muchos cuidados.

Thiago Medina subió una foto para sus seguidores

Fiel a su estilo, Thiago Medina quiso informar a su gente sobre lo sucedido y lo hizo con un posteo en sus redes sociales. Allí contó y mostró las consecuencias del deporte que recién comenzó a practicar. "A veces el deporte te pone a prueba de la manera menos esperada. Empecé haciendo sparring y terminé con el hombro fuera de lugar", escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores inmediatamente le desearon una pronta recuperación. A pesar del mal momento, el exhermanito intentó transmitir tranquilidad y dejó en claro que su estado de salud no es nada grave, pero se lo puede ver en la imagen con una cabestrillo en uno de sus brazos. "Son cosas que pasan", siguió escribiendo para no generar ningún tipo de preocupación.

Además, se mostró más que positivo de cara a la recuperación como ya lo hizo en el accidente que casi le quita la vida. Dijo que el incidente no logró quitarle la motivación para continuar entrenando: "Las ganas de seguir creciendo siguen intactas. Esto también es parte del camino. Está todo más que bien, no es nada de riesgo".

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