Dieron de alta a Mirtha Legrand: cómo seguirá su recuperación

Mirtha Legrand recibió este martes el alta médica en el Sanatorio Mater Dei , donde permanecía desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora de El Trece, de 99 años, completó el tratamiento con antibióticos y se fue a su casa tras casi tres semanas de internación.

Había sido hospitalizada a mediados de septiembre por segunda vez en el mes. Días antes, vale recordar, había atravesado un episodio de bronquitis.

Mejora su salud. Mirtha podría volver a su casa: qué dice el nuevo parte médico

El parte médico , firmado por el director médico Enrique Echagüe , difundió: "La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación , y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia".

Desde el centro asistencial anunciaron que Mirtha Legrand "continuará ahora con su recuperación en su domicilio para volver a sus actividades".

El alta médica tomó por sorpresa al ámbito del espectáculo, ya que el mismo sanatorio había indicado que, de no mediar cambios, el próximo parte médico sería compartido el miércoles 7 de octubre.

El parte médico anterior de Mirtha Legrand

El último parte médico, emitido el lunes por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, había anticipado una evolución favorable.

“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, rezaba el comunicado, que también anunciaba un nuevo parte para el miércoles “de no mediar cambios”.

El alta se adelantó a ese cronograma previsto, luego de que el equipo médico evaluara que la conductora reunía las condiciones necesarias para continuar su recuperación fuera del sanatorio.