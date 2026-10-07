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7 de octubre de 2026
Una buena.

Dieron de alta a Mirtha Legrand: cómo seguirá su recuperación

Mirtha Legrand fue dada de alta del Sanatorio Mater Dei luego de pasar tres semanas de internación y de superar un cuadro respiratorio.

Mirtha Legrand, de alta.&nbsp;

Mirtha Legrand, de alta. 

Había sido hospitalizada a mediados de septiembre por segunda vez en el mes. Días antes, vale recordar, había atravesado un episodio de bronquitis.

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El parte médico, firmado por el director médico Enrique Echagüe, difundió: "La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia".

Mirtha Legrand, de alta.

Mirtha Legrand, de alta.

Desde el centro asistencial anunciaron que Mirtha Legrand "continuará ahora con su recuperación en su domicilio para volver a sus actividades".

El alta médica tomó por sorpresa al ámbito del espectáculo, ya que el mismo sanatorio había indicado que, de no mediar cambios, el próximo parte médico sería compartido el miércoles 7 de octubre.

El parte médico anterior de Mirtha Legrand

El último parte médico, emitido el lunes por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, había anticipado una evolución favorable.

“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, rezaba el comunicado, que también anunciaba un nuevo parte para el miércoles “de no mediar cambios”.

El alta se adelantó a ese cronograma previsto, luego de que el equipo médico evaluara que la conductora reunía las condiciones necesarias para continuar su recuperación fuera del sanatorio.

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