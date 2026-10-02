Mirtha Legrand podría volver a su casa: qué dice el nuevo parte médico

caqbEl Sanatorio Mater Dei informó este viernes, en un nuevo parte médico, que Mirtha Legrand continúa en proceso de recuperación para recibir el alta médica y volver a su casa, luego de la internación por una neumopatía que comenzó el 18 de septiembre.

El nuevo parte médico, firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, precisó que la conductora de El Trece , de 99 años, permanece en una habitación común y continúa bajo controles de distintas especialidades.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, señala el parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei. Según el documento, Mirtha Legrand recibe “seguimiento kinésico, nutricional y clínico en una habitación común”.

El parte médico no brindó una fecha estimada para el alta, aunque dejó en claro que el objetivo de esta etapa es completar la recuperación para que pueda regresar a su domicilio.

Parte médico de Mirtha Legrand.

La evolución de la salud de Mirtha Legrand

La evolución favorable ya había sido comunicada el miércoles pasado cuando desde el Sanatorio Mater Dei indicaron que Mirtha Legrand se encontraba “muy bien” de la neumopatía que motivó su ingreso y que atravesaba una “franca mejoría”.

En ese momento, también se informó que estaba acompañada por su familia, que agradeció las muestras de afecto recibidas durante los días de internación.

El nuevo comunicado incluyó un agradecimiento dirigido a quienes acompañan a la conductora y a su entorno. “Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia”, expresó la institución.