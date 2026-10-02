Murió Ricardo Soulé, pionero del rock argentino y fundador de Vox Dei

Ricardo Soulé, referente y pionero del rock argentino y fundador, guitarrista y cantante de Vox Dei, falleció a los 76 años luego de una larga internación en la Clínica Modelo de Quilmes . En septiembre el músico había anunciado que se alejaba de los escenarios por un problema de salud.

"Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios", informaba el músico hace unas semanas.

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Ricardo Soulé se destacó por sus grandes composiciones, su inconfundible voz y por su talento para tocar la guitarra, el violín y la armónica. También se dedicó a la cetrería.

Willy Quiroga y Rubén Basualto, otros integrantes del Vox Dei, también fallecieron. De la formación original se mantiene activo Juan Carlos Godoy.

Su camino en el rock argentino

Había nacido el 15 de marzo de 1950 en Quilmes y en 1967, junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Godoy, formó Vox Dei. Esta banda fue una de las pioneras del rock argentino, junto con Los Gatos, Manal y Almendra.

Fue autor de clásicos como "Presente (El momento en que estás)" a la obra cumbre "La Biblia" (1971), el primer álbum conceptual del rock en español, con himnos como "Génesis" y "Libros sapienciales".

Ricardo Soulé, en tiempos de Vox Dei en los primeros años del rock argentino.

Su recorrido como solista y la vuelta con Vox Dei

Guitarrista, violinista, poeta y compositor, después de Vox Dei siguió su camino solista y con La Bestia Emplumada, proyecto que compartió con su hijo Gabriel. Vivió entre Argentina, Inglaterra y España, pero siempre volvió a Quilmes, donde daba clases de violín y era Ciudadano Ilustre.

En 1974 se instaló en Inglaterra, donde permaneció hasta 1978, año en que regresó a la Argentina y publicó Vuelta a casa, su primer álbum solista, producido por Edelmiro Molinari, exintegrante de Almendra y Color Humano. Después volvió a la banda.

Luego de la separación de Vox Dei en 1981, editó los discos solistas Romances de gesta y Ricardo Soulé. El grupo se reunió nuevamente en 1986 y grabó dos álbumes antes de que Soulé se radicara en España en 1989.

A su regreso al país, en 1996, participó de la última reunión de Vox Dei y se desvinculó de forma definitiva a fines de 1998. En esa etapa, la banda registró una nueva versión de La Biblia, con colaboraciones de Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner.

En 2004 formó Ricardo Soulé y la Bestia Emplumada junto a su hijo Gabriel Soulé, en guitarra y voz. Con ese grupo grabó trabajos como Dolmen y Vulgata.