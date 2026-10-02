La polémica designación de Darío Herrera para el Newells-Lanús y sus antecedentes

En el fútbol argentino hay designaciones que no dejan de sorprender. Después de la escandalosa final entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional, ahora Darío Herrera fue confirmado para ser el árbitro entre Newells y Lanús , partido que se jugará este sábado en el Coloso del Parque Independencia en Rosario.

En el encuentro previsto para las 17 del sábado, Darío Herrera estará acompañado por José Castelli y Marcos Horticolou como sus asistentes en cancha, mientras que de cuarto árbitro oficiará Franco Morón. Por su parte, Fernando Espinoza estará en el VAR, quien contará con la asistencia de Diego Verlotta.

Días y horarios. Banfield y Lanús, con cronograma listo para las fechas 11 y 12

La realidad es que, más allá de las controversias, la designación de Darío Herrera no cayó para nada bien ni en Lanús ni en Newells . Hay mucha bronca desde ambos bandos, ya que desde el Granate no ven con buenos ojos y miran los antecedentes del juez que no son favorables cada vez que le tocó dirigir un partido de Lanús.

Darío Herrera viene de ser parte de un encuentro cargado de polémica en Santiago del Estero. El partido que finalizó con la consagración de Rosario Central es lo que altera el ánimo en Newells. Incidentes, expulsiones y fuertes acusaciones por el lado de Estudiantes de La Plata es lo que preocupa y lo que llama la atención en volver a designar a Darío Herrera y que no haya sido parado al menos por una fecha.

La designación por parte de la Liga Profesional de Fútbol parece ir por otro lado. Lejos de sacarlo de escena y de prevenirlo, la AFA decide darle una nueva oportunidad, pero a su vez corre el riesgo de que otros equipos puedan ingresar en la protesta generalizada.

Darío Herrera, el árbitro de la polémica.

Los antecedentes de Darío Herrera dirigiendo a Lanús

El Granate se jugará una parada brava este sábado cuando visite a Newells en Rosario. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino lucha por ingresar a los playoff ante un rival que suma la misma cantidad de puntos. En la actualidad, Lanús y Newells suman 16 puntos, ambos se estarían clasificando, pero todavía quedan seis fechas por delante.

Por esta situación, el partido toma carácter de trascendental. Además, cabe señalar que Darío Herrera arbitró en 34 oportunidades al Granate, con el siguiente saldo de resultados: nueve victorias, 10 empates y 15 derrotas (35 goles a favor y 48 en contra). A su vez, ha repartido 93 tarjetas amarillas y cuatro rojas a jugadores de Lanús.

La última vez que Darío Herrera dijo presente en un juego de Lanús fue el 4 de marzo pasado. En aquella oportunidad, el Granate cayó por 3-0 ante Boca en La Fortaleza.