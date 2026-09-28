Banfield y Lanús tienen su cronograma confirmado para las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma para las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura 2026, con reajustes condicionados por los amistosos de la Selección Argentina. En este escenario, Banfield y Lanús buscan consolidarse en la recta decisiva del campeonato.

La undécima jornada se disputará entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre (con un postergado para el 14 de octubre). El Granate viene dulce tras su victoria 2-1 ante Estudiantes y buscará estirar su racha en una parada brava. El equipo conducido por Mauricio Pellegrino visitará a Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa el sábado 3 de octubre a las 17.

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Por su parte, el Taladro, que necesita sumar tras igualar 2-2 con Gimnasia en La Plata, tendrá la ventaja de la localía en el Florencio Sola. Recibirá a Rosario Central el lunes 5 de octubre a las 21.15, cerrando la jornada de lunes.

19:15 | Independiente – Instituto 21:30 | Boca – Unión 21:30 | Independiente Rivadavia – Gimnasia LP Sábado 3 de octubre



14:45 | Defensa y Justicia – San Lorenzo 17:00 | Newell's – Lanús 17:00 | Atlético Tucumán – Barracas Central

Domingo 4 de octubre



14:45 | Huracán – Aldosivi

– Aldosivi 17:00 | Talleres – Belgrano

– 19:15 | Argentinos Juniors – Tigre

– 21:30 | Estudiantes (RC) – Racing

Lunes 5 de octubre 16:45 | Deportivo Riestra – Central Córdoba (SdE) 19:00 | Estudiantes LP – Gimnasia (Mendoza) 19:00 | Vélez – Platense 21:15 | Banfield – Rosario Central

Miércoles 14 de octubre 21:00 | Sarmiento – River Plate



Fecha 12: Lanús protagoniza el lunes y Banfield define su parada

La duodécima jornada tendrá acción concentrada entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre. En esta fecha, el foco mediático del sur se lo llevará el Granate.

El panorama para Lanús: Recibirá en La Fortaleza al siempre exigente Vélez en un choque clave por la Zona A. La cita está programada para el lunes 12 de octubre a las 16.

El panorama para Banfield: El Taladro visitará a Tigre el sábado 10 de octubre desde las 19.15 en Victoria. Será un choque clave para el equipo de Pedro Troglio pensando en si puede acceder a los playoff del Torneo Clausura.

Cronograma completo de la fecha 12 del Torneo Clausura