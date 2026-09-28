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28 de septiembre de 2026
Días y horarios.

Banfield y Lanús tienen su cronograma confirmado para las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura

La AFA confirmó el calendario de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura, en el cual Banfield y Lanús ya conocen sus días y horarios para sus compromisos.

Banfield y Lanús juegan fechas decisivas en el Torneo Clausura.

Banfield y Lanús juegan fechas decisivas en el Torneo Clausura.

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma para las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura 2026, con reajustes condicionados por los amistosos de la Selección Argentina. En este escenario, Banfield y Lanús buscan consolidarse en la recta decisiva del campeonato.

La undécima jornada se disputará entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre (con un postergado para el 14 de octubre). El Granate viene dulce tras su victoria 2-1 ante Estudiantes y buscará estirar su racha en una parada brava. El equipo conducido por Mauricio Pellegrino visitará a Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa el sábado 3 de octubre a las 17.

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Por su parte, el Taladro, que necesita sumar tras igualar 2-2 con Gimnasia en La Plata, tendrá la ventaja de la localía en el Florencio Sola. Recibirá a Rosario Central el lunes 5 de octubre a las 21.15, cerrando la jornada de lunes.

El cronograma completo de la Fecha 11

Viernes 2 de octubre

    • 19:15 | Independiente – Instituto
    • 21:30 | Boca – Unión
    • 21:30 | Independiente RivadaviaGimnasia LP
    • Sábado 3 de octubre
    • 14:45 | Defensa y Justicia – San Lorenzo
    • 17:00 | Newell's – Lanús
    • 17:00 | Atlético TucumánBarracas Central
    • Domingo 4 de octubre
  • 14:45 | Huracán – Aldosivi
  • 17:00 | TalleresBelgrano
  • 19:15 | Argentinos JuniorsTigre
  • 21:30 | Estudiantes (RC) – Racing
  • Lunes 5 de octubre
    • 16:45 | Deportivo Riestra – Central Córdoba (SdE)
    • 19:00 | Estudiantes LP – Gimnasia (Mendoza)
    • 19:00 | Vélez – Platense
    • 21:15 | Banfield – Rosario Central
  • Miércoles 14 de octubre
    • 21:00 | Sarmiento – River Plate

Fecha 12: Lanús protagoniza el lunes y Banfield define su parada

La duodécima jornada tendrá acción concentrada entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre. En esta fecha, el foco mediático del sur se lo llevará el Granate.

El panorama para Lanús: Recibirá en La Fortaleza al siempre exigente Vélez en un choque clave por la Zona A. La cita está programada para el lunes 12 de octubre a las 16.

El panorama para Banfield: El Taladro visitará a Tigre el sábado 10 de octubre desde las 19.15 en Victoria. Será un choque clave para el equipo de Pedro Troglio pensando en si puede acceder a los playoff del Torneo Clausura.

Cronograma completo de la fecha 12 del Torneo Clausura

  • Viernes 9 de octubre
    • 14.30 | Aldosivi – Sarmiento (Zona B)
    • 18.00 | Gimnasia LP – Atlético Tucumán (Zona B)
    • 19.30 | Instituto – Boca Juniors (Zona A)
    • 21.45 | Unión – Defensa y Justicia (Zona A)
    Sábado 10 de octubre
    • 14.45 | Barracas Central – Huracán (Zona B)
    • 17.00 | Central Córdoba (SdE) – Estudiantes LP (Zona A)
    • 19.15 | Tigre – Banfield (Zona B)
    • 21.30 | River Plate – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
    • Domingo 11 de octubre
      • 14.45 | San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A)
      • 17.00 | Platense – Argentinos Juniors (Interzonal)
      • 17.00 | Rosario Central – Independiente Rivadavia (Zona B)
      • 19.15 | Racing Club – Belgrano (Zona B)
      • 21.30 | Talleres – Independiente (Zona A)
      • Lunes 12 de octubre
          • 16.00 | Lanús – Vélez Sarsfield (Zona A)Lunes 12 de octub
          • 18.30 | Gimnasia (Mendoza) – Newell's Old Boys (Zona A)

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