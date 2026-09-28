Nicolás Domingo, tras la caída de Temperley: "Duele perder pero hay que seguir"

Temperley no pudo sostener su buen presente y cayó ante Deportivo Maipú en un duelo clave por el ascenso. El equipo dirigido por Nicolás Domingo dejó puntos en el camino, volvió a perder después de seis partidos y tendrá que levantar cabeza para pensar en luchar en el tramo final del campeonato de la Primera Nacional.

En ese contexto, el entrenador del Gasolero mantuvo un mensaje de templanza y convicción de cara a lo que resta del torneo regular. "Duele perder pero hay que seguir. Teníamos mucha ilusión de hoy venir acá a ganar, tuvimos muchas chances e igualdad en ataque que no pudimos resolver", comenzó analizando Nicolás Domingo , visiblemente disconforme con la falta de contundencia en los últimos metros pero respaldando la búsqueda futbolística del equipo.

En esa misma línea, remarcó que el método para salir adelante no cambiará: "Esto es como hicimos todo el año: semana a semana, partido a partido y corregir los errores".

Temperley le puso fin a una seguidilla de seis partidos sin conocer la derrota . La última caída había sido ante Atlanta por la fecha número 24 en Villa Crespo por 1 a 0. En ese lapso, el equipo de Nicolás Domingo obtuvo triunfos ante Los Andes, Midland, Quilmes, Colegiales, Patronato, Almagro y un empate ante Patronato en Paraná.

El partido en Mendoza cortó una seguidilla sumamente positiva para el elenco de Turdera, una situación que el DT no ocultó. "Todos teníamos la ilusión de que hoy podíamos ganar o sumar y seguir, el rival también nos lastimó y ahora queda pensar en la próxima final que es el sábado que viene", afirmó, dándole mérito al planteo táctico del "Cruzado".

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Lo que viene para Temperley en la Primera Nacional

Temperley recibirá el próximo sábado a Gimnasia de Jujuy en el Alfredo Beranger, en un duelo ante un rival directo en la tabla de arriba. Luego volverá a ser local ante Nueva Chicago, visitará a San Martín de San Juan, recibirá a Chacarita y cerrará la fase regular ante Guemes en Santiago del Estero.

Pensando en el futuro inmediato, el entrenador hizo hincapié en las dificultades físicas que arrastra el plantel y en la urgencia de recuperar soldados clave."Tuvimos situaciones adversas durante el año. Esperamos recuperar a Adrián Arregui y Pedro Souto. Ahora tenemos otra final el sábado que viene contra un rival directo en los puestos de arriba", manifestó esperanzado de contar con el total de sus dirigidos para la recta definitiva.

Por último, al ser consultado sobre el triunfo de Tristán Suarez—que estiró la ventaja en lo más alto del campeonato—, Domingo se mostró desafiante y lejos de bajar los brazos: "Sé que ganó Tristán y nos sacó 4 puntos de diferencia, pero quedan 15 en juego", concluyó de forma categórica, dejando en claro que Temperley dará batalla hasta las últimas consecuencias.