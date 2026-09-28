Así fue la incómoda primera cita de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se separaron en 2022 , después de ocho años de romance y de dos hijos en común. Actualmente tienen una buena relación y la modelo se animó a recordar cómo fue la primera cita con el polista.

“A mí me cuesta el avance hasta llegar a la cita”, confesó Zaira Nara en el programa Un medio día mejor de Luzu TV para comenzar con el tema y desempolvar una vieja anécdota.

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“Veníamos chateando hace tres meses porque él estaba viviendo en el exterior. Llegó el día y yo me asusté, no sabía si quería ir a su casa porque no sabía si no me iba a gustar y me iba a querer ir. Yo ya vivía sola y pensé en invitarlo a la mía, pero iba a ser peor porque ¿cómo le decía que se fuera?”, relató Zaira Nara.

También contó cómo empezó a vincularse con con Jakob Von Plessen . "Veníamos chateando hace tres meses porque él estaba viviendo en el exterior. Llegó el día y yo me asusté", confesó la modelo sobre eso primeros contactos.

Zaira Nara, su perrita y su futura suegra

Zaira Nara también recordó que fue a la cita con su perrita y que pasaron algunas situaciones inesperadas en ese primer encuentro, incluso el encuentro con su futura suegra.

“Entonces, él me invitó a su casa. De repente me dijo: 'No es mi departamento porque el mío está en obra'. Era muy lindo, era mucho, quizás, para lo que yo esperaba, uno hace una radiografía de los metros cuadrados, la deco…”, continuó Zaira Nara sobre esa cita.

“Me dijo que el departamento era de un vecino amigo. Me la bajó un poco porque si era de él, sumaba”, expresó la modelo sobre el lugar del encuentro amoroso.

“Era raro que sea del vecino porque, de repente, abría alacenas, mucha intimidad para saber dónde estaba todo”, siguió contando las extrañas situaciones sobre ese momento.

Además, Zaira Nara había ido con su perrita y la mascota hizo de las suyas: “Yo había ido con mi perrita, la apoyé en el piso y, además de que había hecho pis en todas las alfombras de alta gama y lujo que había en ese departamento, salió corriendo disparada ladrando y entra una señora, que no era la vecina… era la madre”.