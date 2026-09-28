La reflexión de Tini Stoessel tras la invitación de Lali Espósito: "Lo voy a guardar para siempre"

Tini Stoessel se expresó en las redes sociales para compartir las sensaciones que le dejaron su participación en el show de Lali Espósito en River Plate . La cantante publicó una serie de imágenes que recorren distintos momentos del encuentro y del detrás de escena.

Juntas interpretaron “Like a virgin”, de Madonna, vestidas de novia, y luego compartieron “1Amor” junto a Marilina Bertoldi. Las tres protagonizaron un beso sobre el escenario, en una referencia a la presentación de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.

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Tini Stoessel eligió recordar el camino que recorrió junto a Lali Espósito hasta llegar a ese momento. "Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos", comenzó.

“Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”, expresó en otro tramo de su publicación en las redes sociales. En su sentido mensaje en Instagram, Tini Stoessel agregó: “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”.

La cantante también puso en palabras el significado que tuvo para ella haber compartido ese escenario con Lali Espósito. “Lo que vivimos anoche tuvo un significando muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”, aseguró.

“Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”, cerró Tini Stoessel su sentida publicación.