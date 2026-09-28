Cuál es la serie argentina elogiada por Stephen King: "Genial"

El escritor Stephen King recomendó en sus redes sociales "Mis muertos tristes", una serie argentina inspirada en los cuentos de la autora Mariana Enríquez, que está disponible en Netflix desde hace unos días.

El referente de la literatura del terror destacó la idea original de la serie dirigida por Pablo Larraín y la calificó como "genial", en un comentario que llamó la atención de los usuarios.

“¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?“, escribió Stephen King en su cuenta de X.

La serie “Mis muertos tristes” tuvo una presentación oficial de la serie en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España, junto con parte del elenco.

Cómo es la nueva serie argentina

Se trata de una miniserie inspirada en cuatro cuentos de la autora argentina Mariana Enríquez, conocida por ser una referente del terror psicológico, y consta de cuatro capítulos.

La trama de la serie sigue las vivencias de Ema (Mercedes Morán), una doctora de 60 años que posee la capacidad de ver y escuchar a los muertos. Ella ha intentado evitar que su "regalo" la conecte con el sufrimiento de los demás, pero se ve obligada a involucrarse cuando su sobrina Julie (Carolina Álvarez), una joven perturbada que también puede comunicarse con los muertos, pero de una manera mucho más intensa y sexual, llega a su casa.

Lo que comienza como un reencuentro familiar se convierte en una inquietante cadena de eventos que altera el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, infectando a todo un barrio con voces del más allá.