lunes 28 de septiembre de 2026
Escribinos
28 de septiembre de 2026
Buena onda.

Cuál es la serie argentina elogiada por Stephen King: "Genial"

Stephen King destacó una serie argentina que está disponible en Netflix, inspirada en cuentos de Mariana Enriquez, y le dedicó elogios en las redes sociales.

Stephen King recomendó una serie argentina.&nbsp;

Stephen King recomendó una serie argentina. 

El referente de la literatura del terror destacó la idea original de la serie dirigida por Pablo Larraín y la calificó como "genial", en un comentario que llamó la atención de los usuarios.

Lee además
Martín Bossi, en escena. 
Prendé la tele.

Martín Bossi protagoniza una serie de Disney sobre las vueltas del amor
Carrie, un clásico del terror. 
Prendé la tele.

Prime Video confirmó la fecha de estreno de la serie Carrie

“¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?“, escribió Stephen King en su cuenta de X.

Nueva serie argentina.

Nueva serie argentina.

La serie “Mis muertos tristes” tuvo una presentación oficial de la serie en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España, junto con parte del elenco.

Cómo es la nueva serie argentina

Se trata de una miniserie inspirada en cuatro cuentos de la autora argentina Mariana Enríquez, conocida por ser una referente del terror psicológico, y consta de cuatro capítulos.

La trama de la serie sigue las vivencias de Ema (Mercedes Morán), una doctora de 60 años que posee la capacidad de ver y escuchar a los muertos. Ella ha intentado evitar que su "regalo" la conecte con el sufrimiento de los demás, pero se ve obligada a involucrarse cuando su sobrina Julie (Carolina Álvarez), una joven perturbada que también puede comunicarse con los muertos, pero de una manera mucho más intensa y sexual, llega a su casa.

Lo que comienza como un reencuentro familiar se convierte en una inquietante cadena de eventos que altera el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, infectando a todo un barrio con voces del más allá.

Temas
Seguí leyendo

Martín Bossi protagoniza una serie de Disney sobre las vueltas del amor

Prime Video confirmó la fecha de estreno de la serie Carrie

Luciano Castro protagonizaría la serie biográfica de un campeón del mundo

La exitosa serie turca Doctor Milagro regresa a Telefe

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tini y Lali, juntas en River. 
Sin vueltas.

La reflexión de Tini tras la invitación de Lali: "Lo voy a guardar para siempre"

Las más leídas

Te Puede Interesar

César Monasterio consiguió su primera victoria como entrenador de Los Andes.
Primer triunfo.

El desahogo de César Monasterio luego de su primera victoria como entrenador de Los Andes