Franco Tisera, el héroe de Los Andes: "Nos vamos a terminar metiendo en el Torneo Reducido"

Los Andes cortó la racha. Y qué mejor que ante un encumbrado Deportivo Morón , de manera agónica, dando vuelta el resultado, haciendo explotar a un estadio Eduardo Gallardón sediento de triunfos. El delantero Franco Tisera , que había ingresado promediando la segunda etapa por Mario Galeano, fue el héroe de una tarde de lluvia, viento y que terminó a pleno sol.

“Qué decir, la verdad que estamos felices por este triunfo porque lo merecíamos, hacía mucho tiempo que estuvimos ahí, nos empataban a lo último (por los partidos con Defensores de Belgrano y San Miguel), veníamos de una derrota dura con Colón …”, expresó el goleador en diálogo con LPF Play.

Alarma en Lomas. La crisis de Los Andes: llegó a los diez partidos sin ganar

El equipo de César Monasterio volvió a sumar de a tres luego de 10 partidos y para el flamante entrenador del Milrayitas fue su primer triunfo en cinco fechas, luego de tres empates consecutivos y una derrota.

A pesar de los resultados esquivos, el oriundo de Rojas sostuvo que el plantel nunca bajó la guardia y trabajó “siempre igual” en busca de la victoria.

“El equipo siempre igual, siguió trabajando de la misma manera y hoy se vio esos frutos. Así que agradecido a Dios por esta victoria y de la forma que se dio”, sostuvo Franco Tisera, que ya había convertido en el Bajo Belgrano.

El pelotazo largo de Daniel Franco sobró a la defensa de Deportivo Morón, Franco Tisera se anticipó a la salida desesperada de Julio Salvá y, de cabeza, mandó la pelota a la red cuando se jugaba el segundo minuto de descuento. Ese gol también lo gritó Ferro que, con su triunfo ante Defensores de Belgrano, le sacó seis puntos de diferencia al Gallo.

La ilusión con el Torneo Reducido

El exSan Telmo afirmó que sintió “felicidad” cuando vio que su cabezazo se transformó en triunfo. “La verdad agradecerle a Dios porque estoy en un lugar muy lindo, donde quería estar, se me da la oportunidad de convertir y estoy muy feliz por eso. Quiero disfrutar más que nada”, manifestó.

Triunfazo de Los Andes ante Deportivo Morón.

Con el 2-1 en el bolsillo, Los Andes quedó con 40 puntos en el 9º puesto de la zona A de la Primera Nacional, a dos de Ciudad de Bolívar, el último que está ingresando al Torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

“Nos queremos meter arriba y nos vamos a meter, así que a seguir trabajando y seguir cosechando triunfos que nos vamos a terminar metiendo”, finalizó un feliz Franco Tisera que con su gol le devolvió la confianza a Los Andes.

La próxima presentación de Los Andes será el domingo 4 de octubre, cuando visite a Godoy Cruz de Mendoza, en el estadio Feliciano Gambarte, desde las 18.