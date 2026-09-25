César Monasterio y la obligación de levantar a Los Andes: "Hay que reinventarse rápido"

El abultado resultado adverso en Santa Fe caló hondo en Los Andes . La racha de partidos consecutivos sin conocer la victoria empieza a pesar desde lo numérico y lo anímico, algo que el propio César Monasterio no ocultó al enfrentar los micrófonos.

El conductor táctico apuntó a los baches defensivos que costaron el partido frente al Sabalero y enfatizó que el plantel necesita recuperar la lucidez de forma inmediata. En el horizonte del conjunto Milrayitas aparece el choque ante Morón el domingo en el Eduardo Gallardón, lo cual será el primer desafío importante para el entrenador de Los Andes , ya que enfrentará a uno de los equipos que se encuentra luchando por ascender a la máxima categoría.

Alarma en Lomas. La crisis de Los Andes: llegó a los diez partidos sin ganar

Para Los Andes el partido toma total trascendencia, ya que hace 10 partidos que no gana. Además, suma 37 puntos y se ubica a dos unidades de Ciudad Bolívar en la lucha por la clasificación al Reducido.

El director técnico fue claro al evaluar el desgaste del campeonato, pero evitó ponerlo como una excusa absoluta: "El cansancio físico y los contratiempos están, pero ante un panorama así tenemos que apelar a la inteligencia y tener la capacidad de reinventar nuestro juego".

"Cometimos errores puntuales que contra rivales de esta jerarquía se pagan muy caro. Nos costó sostener el orden en el primer tiempo y ellos lo liquidaron en ráfagas", analizó César Monasterio.

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El Reducido en la mira y la presión para Los Andes

Pese al golpe en el "Cementerio de los Elefantes", el entrenador ratificó que el norte futbolístico sigue firme: "El objetivo principal desde que asumimos es meternos de lleno a pelear en el Torneo Reducido, Los Andes tiene que ser protagonista siempre". No obstante, dejó una advertencia de cara a la tabla de posiciones: "No podemos descuidarnos porque los equipos de abajo vienen sumando y hay que sumar de a tres para evitar cualquier complicación".

La final del domingo ante Deportivo Morón

Sin tiempo para lamentos, el foco ya cambió por completo hacia el compromiso de este domingo frente a Deportivo Morón. Para Monasterio, jugar en Lomas de Zamora tiene que transformarse en el punto de inflexión definitivo.

"Cada partido de acá al cierre va a ser una final. El domingo ante Morón tenemos la obligación de levantarnos en nuestro campo, imponer condiciones y demostrarle a la gente que este equipo tiene el carácter necesario para cumplir las metas", concluyó el DT, anticipando modificaciones tácticas para dotar de mayor agresividad y efectividad al once inicial.

El Milrayitas trabajará a contrarreloj en la semana con la única premisa de dejar atrás los fantasmas y regalarle una alegría a su público en una jornada que promete ser decisiva.