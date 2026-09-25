Lomas: encontró en el Tai chi el control de sus emociones y lo transmite a sus alumnos

Con la seguridad de transmitir lo que sintió en su propio ser para sanar su estado emocional es que el profe de Tai Chi y Chi Kung de Lomas , Manuel Maceiras (39) brinda clases y encuentros especiales para que más personas puedan sentir los beneficios de la disciplina china que combina el movimiento con la respiración.

Hace aproximadamente 10 años que conoció la práctica que brinda múltiples beneficios a la salud y fueron tan importantes los resultados que inmediatamente pudo sentir que hoy dicta clases muy completas porque fusiona el Tai Chi con armonizaciones y viajes sonoros.

De turista a emprendedora. Se fue de vacaciones a Mallorca y se quedó para abrir un local con sabor argento

Su faceta de músico también la volcó a la práctica: toca cinco tipos de flautas muy distintas y el handpan que es un instrumento de percusión de sonido armónico que aporta un estado de relajación máxima.

"De adolescente comencé a tener muchos tics nerviosos, hiperactividad, ansiedad, me costaba mucho conectar conmigo hasta que mi psicólogo con el que trabajaba todos estos signos de alerta tan emocionales me recomendó esta disciplina que parte de la medicina china y fue cuando comencé a investigar y en muy poco tiempo comencé a sentir los resultados", contó Manuel que vive en parque Barón y brinda sus clases en distintos espacios de Lomas.

Su proyecto vinculado a la práctica se llama Sentido Sonido en el que engloba sus dos pasiones: la música y la disciplina de origen chino. "Es lo que me define, mi camino fue encontrar la expresión más genuina que mi ser quiere expresar y la encontré en las flautas, en los cuencos, la voz y el handpan”.

Lo que el profe de Lomas sintió en su cuerpo y lo que quiere transmitir

Los beneficios de la práctica no tardaron en llegar porque Manuel se tomó muy enserio que en este tipo de disciplina podía encontrar la solución a sus problemas. "A los tres meses de comenzar a practicar comencé a sentir en el cuerpo una especie de éxtasis de felicidad y angustia que emergía de mi garganta", expresó sobre su propia experiencia.

Cada mañana llevaba a su perro a pasear y mientras que cumplía con esa rutina también aprovechaba para hacer los movimientos que propone el Tai Chi. "Con el tiempo apella angustia con mezcla de tristeza se fueron transformando en más energía, vitalidad plena", aseguró.

Después de transitar todo ese proceso entendió que tenía que transmitir esto que a él le hizo tan bien y así fue que se preparó, estudió y hace 7 años que dicta clases. "Entendí que la vida se trata de hacer lo que a uno le haga bien. En esa búsqueda llega la respuesta. A mi me llegó a través de este tipo de práctica milenaria, pero cada cual es libre de transitar el camino para sanar", recalcó.

La parte musical que lo conquistó y su faceta de emprendedor

Además de poner el cuerpo en movimiento y que sus efectos mejoren la salud, Manuel encontró esa posibilidad de añadir a las prácticas, la música a través de las flautas y del handpan. "Encontré lo que me gusta porque toco cinco tipos diferentes de flautas con sonoridad muy diferenciada cada una y cuando me propusieron grabar mis composiciones no lo dudé", expresó sobre su faceta musical que también es muy sanadora.

Por eso, Manuel cuenta con un canal de YouTube donde sube sus propias composiciones y además en Spotify se puede disfrutar de la magia que genera con sus instrumentos. Calmar la mente de pensamientos malos, bajar la ansiedad y conectar simplemente por el sonido de la música que además está especialmente creada para ese objetivo es lo que quiere transmitir Manuel. "Me han llamado profes de yoga para que toque en el momento de la relajación y realmente se crea un ambiente muy lindo", destacó sobre su arte sanador.

"Cuento con un equipo de música donde disparo bases y sobre eso toco las distintas melodías", agregó sobre lo que además adapta a cada una de sus clases.

Pero, Manuel además de dedicarse a las clases tiene un emprendimiento de venta de alimentos veganos sin gluten que se llama Sampa.alimento con el que se encarga de vender sus productos a las dietéticas. "Me gusta hacer este trabajo también porque siento que todo está conectado y por eso lo disfruto mucho", destacó.

Viaje y armonización sonora en el centro de Lomas

Para conocer más al profe Manuel, este sábado estará brindando un encuentro "para aquietar la mente y conectar con el interior" en Bolivar 785, Lomas a colaboración voluntaria con valor sugerido. "Este tipo de jornadas las hago una vez por mes para que la gente que no conoce pueda sumarse. Será en el espacio Opus Verde que cuenta con un bosque así que la jornada será al aire libre", adelantó sobre la propuesta que arrancará a las 16.

Los que se sumen se van a encontrar con una practica del Chi kung, Tai Chi y los sonidos de las flautas, cuencos y handpan, según adelantó el profesor de Lomas. "Voy a ofrecer una práctica de unos 30 minutos y una hora de sonidos", adelantó. La iniciativa está pensada para que cada asistente prepare el cuerpo para luego recibir la armonización sonora.

Para saber más de este encuentro y las clases que Manuel dicta en Lomas seguir la cuenta de @sentidosonido