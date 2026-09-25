Finde en Lomas de Zamora: un homenaje a Hermética, Rolo Sartorio y La Jenny

Este fin de semana, los espacios de Lomas de Zamora tendrán música en vivo con homenaje a Hermética con La H No Murió, Rolo Sartorio y Julieta Laso, entre otras propuestas. También habrá humor con La Jenny y Hermana Beba, junto con funciones de teatro.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 se presenta el Dúo Semilla Santiagueña, con un repertorio de folklore.

En la misma sala lomense, el sábado a las 21 será el turno de Gustavo Sequeira, que celebra sus 35 años con la música y presenta sus últimos discos en vivo.

La Jenny, el desopilante personaje creado por Wali Iturriaga , presenta su nuevo show de humor "Cachicalientas Tour" el domingo a las 19.30 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55.

En Bodega Lomitas de Lomas de Zamora, España 451, el viernes a las 21 llega el humor de La Combustible y el sábado será el turno de Rolo Sartorio, el cantante de La Beriso.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el viernes a las 21 irrumpe en escena Hermana Beba con su show de humor “Mina Bien”. El domingo a las 20.30 se presenta el clásico “Las de Barranco”.

Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, recibe el viernes a las 21 a Flying Banana en vivo, en una noche de soul, composiciones propias y mucha onda.

La obra de teatro “Teatro: Efecto de luz”, con Agustina Sanguinetti y Leandro Calcagno, sale a escena el sábado a las 19.30 en el Museo Pío Collivadino de Banfield, Medrano 162.

Más música en vivo

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el viernes a las 21 se presentan en vivo Julieta Laso y abrirá la velada El Exagerado. Mientras que el sábado se arma una varieté desde las 20.

La H No Murió le sigue rindiendo tributo a Hermética y vuelve para detonar el escenario por los 35 años del disco “Ácido Argentino” el sábado a las 21 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

Una nueva edición de la Fiesta Épica, una noche de Cachengue, Reggaeton y, Funny Music, se arma el sábado desde las 23.30 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 habrá un tributo a Ricardo Arjona y el sábado sonarán los clásicos de Los Vulnerables de Nora.

El domingo a las 19 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142, se presenta la obra “El sol se muere”, con dramaturgia y dirección de Nicolás Blandi.