Una guitarra fabricada en Banfield llega al Palacio Libertad tras recibir una distinción nacional

Una guitarra diseñada y fabricada íntegramente en Banfield fue distinguida por el Sello de Buen Diseño Argentino y estará exhibida hasta el domingo en el Palacio Libertad, ex CCK, como parte de la muestra que reúne a los productos reconocidos en esta edición.

Se trata de la Amarillo S-58 , un instrumento diseñado y construido por Ariel Amarillo , director de Taller Escuela Lutheria , ubicado en la esquina de Alsina y Castro Barros, en Banfield.

Recomendado. Semana de las Artes: harán talleres y una muestra con 360 estudiantes

Visita. En el CENS 452 de Lomas analizaron el panorama nacional de las pymes

La propuesta surge de una búsqueda concreta: reducir el tamaño de una guitarra clásica sin perder calidad de sonido ni comodidad. Para conseguirlo, Amarillo realizó modificaciones internas que permiten que el instrumento, pese a tener un cuerpo compacto, mantenga una proyección sonora. "Nace de una necesidad de reducir el tamaño de una guitarra clásica sin sacrificar sonido ni comodidad", explicó su creador en diálogo con La Unión .

Pero la característica más particular de la S-58 es que se trata de una guitarra desmontable. El mango puede separarse de la caja y guardarse junto al resto del instrumento en un estuche con formato mochila, "lo que permite transportarla fácilmente y llevarla incluso en la cabina del avión", detalló Ariel.

Ariel Amarillo, creador de la guitarra y director de Taller Escuela Lutheria de Banfield.

La historia de la guitarra comenzó en 2019, cuando Amarillo desarrolló el proyecto original bajo el nombre Sa’yju, que significa amarillo en guaraní. El nombre fue elegido como un homenaje a sus raíces familiares por parte paterna, vinculadas al litoral argentino, y por parte materna, a Paraguay. "En ese momento fabriqué una serie de diez guitarras. Con la llegada de la pandemia al año siguiente, un instrumento pensado para viajar quedó en pausa", expresó.

Este año decidió relanzarlo bajo el nombre S-58, "este principio de año tuve la oportunidad de hacer algunos viajes y volví a pensar en ese modelo. Cuando me enteré de la convocatoria no dudé en relanzarlo", contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ari Amarillo (@ari.amarillo) La historia de la guitarra comenzó en 2019.

Una producción con sello de Banfield

Desde el primer prototipo hasta la versión actual, la guitarra fue construida en Banfield. Amarillo trabaja en su taller personal, ubicado al lado del Taller Escuela Lutheria, en la esquina de Alsina y Castro Barros. "La fabricación es 100% banfileña", enfatizó.

El instrumento también cuenta con materiales mayormente argentinos, entre ellos se encuentran el algarrobo, usado para la caja y la cancharana, empleada en el mango. En está edición distinguieron 640 productos y en la muestra habrán 1559 productos diseñados y producidos por empresas argentinas, además, estará presentes 35 mesas evaluadoras.

La Amarillo S-58 es una guitarra desmontable.

Del taller de Alsina y Castro Barros al Palacio Libertad

La S-58 fue seleccionada por el Sello de Buen Diseño Argentino, una distinción oficial que reconoce productos a partir de criterios como innovación, funcionalidad, sustentabilidad, calidad y estética.

Además de recibir la distinción, la guitarra fue seleccionada para integrar la muestra de la edición 14, donde será presentada junto a otros productos reconocidos por el comité evaluador en la terraza del Auditorio Nacional del Palacio Libertad, con entrada libre y gratuita.

"Estar en esa instancia me enorgullece y demuestra que desde el sur del conurbano, en un pequeño taller se puede hacer diseño de calidad. Es un orgullo para Banfield y una validación a nivel nacional", expresó Amarillo.