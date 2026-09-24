Flying Banana llega a Conurbania con una propuesta de soul, voces y mucho groove

Una jam musical fue el punto de encuentro. Una canción de Amy Winehouse terminó de hacer el resto. Así comenzó la historia de Flying Banana, una banda integrada por seis músicos que encontró en el soul, el blues, el R&B y el groove un territorio común para tocar, arreglar canciones y, más recientemente, empezar a construir un repertorio propio. Este viernes, desde las 21, el grupo volverá a presentarse en Banfield, esta vez en Conurbania, con entrada al sobre.

La fecha será una nueva oportunidad para encontrarse con una banda que entiende sus shows no solamente como un momento para tocar canciones, sino también como un espacio para compartir una experiencia con el público.

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Juani, tecladista y una de las tres voces femeninas de Flying Banana, llegó al grupo a través de una de esas experiencias musicales compartidas. “Nos conocimos en una Jam que organizaban mis compañeros de la EMPA”, cuenta. Ella solía tocar el piano y hacer coros en esas fechas que se realizaban una vez por mes.

Una noche eligió “Rehab”, de Amy Winehouse. Mauro y Paula, que ya formaban parte de Flying Banana, también se habían anotado para tocar el tema. Coincidieron arriba del escenario y al día siguiente llegó la invitación para sumarse a un ensayo. La banda estaba buscando una persona para tocar el piano y aquel primer encuentro terminó convirtiéndose en una nueva integrante.

Con el tiempo, además, Juani comenzó a participar de los arreglos vocales junto a Caro y Pau. Las voces ocupan un lugar central en la propuesta del grupo.

“Les damos mucha importancia, ya que los temas que tocamos, con esa onda soulera, requieren de buenas armonías. Además aprovechamos que somos tres voces femeninas bastante potentes”, explica.

El trabajo vocal se realiza durante los ensayos y, cuando hace falta, las tres se reúnen por fuera para definir arreglos. La búsqueda es que las distintas voces no sean solamente un acompañamiento, sino una parte fundamental de la identidad sonora de Flying Banana.

Entre los clásicos y las canciones propias

El repertorio combina grandes nombres de la música popular con composiciones de la propia banda. En sus shows pueden aparecer canciones de Aretha Franklin, Amy Winehouse, Stevie Wonder y Alicia Keys, aunque Juani prefiere no revelar toda la lista.

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“No te puedo spoilear todos los temas porque la idea es que vengan a los shows”, bromea.

La elección de las canciones y el orden del repertorio tampoco son siempre los mismos. Dependen del lugar, del público y del tiempo disponible para tocar. Esa posibilidad de adaptar cada presentación forma parte de la dinámica que el grupo busca construir.

Pero durante este año hubo, además, un trabajo especialmente concentrado en las composiciones propias.

“Siendo seis personas para ponerse de acuerdo, es un laburo que lleva tiempo, ensayo, debates y charlas para definir qué estilo queremos llevar”, señala Juani.

El método suele partir de una idea que lleva alguno de los integrantes y que después es trabajada colectivamente. El objetivo es respetar la canción original, pero al mismo tiempo encontrar el sonido de la banda.

“Siendo seis personas para ponerse de acuerdo, es un laburo que lleva tiempo, ensayo, debates y charlas para definir qué estilo queremos llevar”, señala Juani.

“Tratamos de respetar, en principio, el tema del autor, pero también darle el toque que necesita para que sea lo más auténtico posible con respecto a lo que venimos haciendo”, explica.

Ese proceso también permitió transformar canciones que habían nacido en formatos diferentes. Incluso hay una composición de Juani que originalmente interpretaba sola en piano y que, al pasar por el formato de Flying Banana, adquirió otra dimensión.

Cada show, una propuesta diferente

La música no es el único elemento que el grupo trabaja para cada presentación. Flying Banana también busca generar una identidad visual y lúdica alrededor de sus shows.

“Para cada show nos gusta proponer escenarios distintos, buscar lugares donde no hayamos tocado, pensar vestuarios divertidos o, aunque sea, algún color en común entre todos. Casi siempre hacemos algo nuevo”, cuenta Juani.

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En una presentación anterior, por ejemplo, la temática estuvo inspirada en una fiesta espacial. Los integrantes prepararon sus looks y llevaron pulseras que brillaban en la oscuridad para que el público pudiera armarlas mientras esperaba el comienzo del espectáculo.

“Nos divertimos mucho pensando los looks y este tipo de propuestas”, recuerda.

La idea es que cada fecha tenga algo particular, sin perder de vista el eje principal: encontrarse a través de la música.

Seis músicos, seis maneras de entender la música

Los integrantes de Flying Banana tienen recorridos y personalidades musicales diferentes, algo que, para Juani, termina siendo una de las principales riquezas de la banda.

Facu, el bajista, suele llevar nuevas ideas para los arreglos; Tincho, el guitarrista, aporta desde su instrumento aunque, según la descripción de Juani, muchas veces haya que