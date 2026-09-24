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24 de septiembre de 2026
Se armó.

Nicole Neumann estalló por una foto que le sacaron en una panchería

Nicole Neumann hizo un descargo en las redes sociales contra quien le tomó la foto sin autorización, mientras la modelo estaba con su hija en una panchería.

Nicole Neumann, indignada.&nbsp;

Nicole Neumann, indignada. 

La foto generó comentarios debido a que la modelo mantiene desde hace años una estricta alimentación vegetariana y una contundente defensa de los derechos de los animales.

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La imagen fue difundida por Pochi de Gossipeame, quien contó que había recibido información de que Nicole Neumann habría estado comiendo “un panchito”. Sin embargo, la propia publicación planteaba la posibilidad de que se tratara de una opción apta para vegetarianos o veganos.

Nicole Neumann en una panchería.

Nicole Neumann en una panchería.

El descargo de Nicole Neumann

A través de sus historias de Instagram, Nicole Neumann apuntó directamente contra la persona que, según explicó, tomó la foto sin su autorización y luego la hizo llegar a un medio.

“Hola, vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados y familia se enteren de lo desagradable de las actitudes de este proyecto de señor que sacó esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, comenzó diciendo la modelo.

La modelo explicó que ese día había ido al lugar para acompañar a su hija y a una amiga, que tenían ganas de comer allí. Según contó, incluso había hecho un comentario en tono de broma sobre la posibilidad de que alguien pudiera fotografiarla en una panchería.

“Accedí para darles el gusto. De hecho, hice la broma de 'lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería'”, relató Nicole Neumann en el video que publicó.

También aseguró que pudo identificar a la persona que habría tomado la imagen porque, según su versión, le hizo un comentario cuando ingresó al local, pero después evitó continuar la conversación.

“No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema. Pasaste de largo porque te miré”, sostuvo, visiblemente molesta ante la situación.

“Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas, sin mi consentimiento, estando comiendo en un día normal, una tarde normal, con mi hija, relajada, fuera de lo laboral. Me parece una invasión total a mi espacio personal y a mi privacidad”, cerró Nicole Neumann.

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