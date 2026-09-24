Se agotaron las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

El romance eterno entre el público argentino y Lionel Messi sumó un nuevo capítulo histórico. En menos de dos horas, la totalidad de las entradas puestas a la venta para el partido despedida del capitán de la Selección Argentina se agotaron por completo.

El furor por presenciar el encuentro ante Benín del próximo martes 6 de octubre en el Monumental superó cualquier previsión lógica. El sistema reportó picos de más de 530.000 usuarios en simultáneo intentando acceder a una fila virtual que dejó a una multitud con las manos vacías.

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La venta, administrada a través del sitio Deportick, inició a las 18. Minutos después, los hinchas comenzaron a plasmar su resignación en las redes ante carteles de espera que superaban la hora y media. Cerca de las 19.30, las codiciadas localidades —cuyos precios iban desde los $90.000 para las populares hasta los $480.000 en el caso de las plateas más exclusivas— pasaron a estar oficialmente agotadas.

Ante la masiva demanda y conscientes de que el Monumental (con capacidad para 85.000 espectadores) resultaría insuficiente, la organización anunció oficialmente el lanzamiento del Fan Fest: "Gracias Lionel Messi" . Se trata del espacio de encuentro oficial para todos aquellos fanáticos que no consiguieron entrada pero que desean formar parte de una jornada que promete ser inolvidable.

El evento se desplegará el mismo martes 6 de octubre a partir de las 12 del mediodía en el predio de Ciudad Universitaria, ubicado a tan solo unas cuadras de la cancha de River. La propuesta está pensada para albergar a miles de personas y extender la celebración desde el mediodía hasta la medianoche.

Un despliegue interactivo para los fanáticos

El Fan Fest no será un simple espacio de visualización, sino una experiencia totalmente inmersiva. Quienes asistan podrán disfrutar de los siguientes atractivos: Los hinchas tendrán acceso exclusivo para fotografiarse con los tres grandes trofeos de la era dorada: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

El exarquero de la Selección, Sergio Goycochea, será uno de los conductores del evento. Como condimento especial, interactuará con el público y se calzará los guantes para que los presentes intenten patearle un penal.

El predio contará con zonas diseñadas para creadores de contenido, inflables gigantes del dorsal '10' y livings temáticos con mesas LED. Además, habrá transmisiones de stream en directo con el equipo del popular programa Paren La Mano.

Una amplia oferta de food trucks y shows musicales acompañarán la previa de lo que será el último baile de Lionel Andrés Messi en suelo argentino.