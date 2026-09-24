Usurpaban casas para la venta de drogas: allanamientos en Llavallol por un crimen en Almirante Brown

Un megaoperativo desplegado este jueves en distintos puntos del sur del Conurbano Bonaerense permitió avanzar en la investigación por el crimen de María Gabriela Herlein , asesinada a tiros durante un ataque contra una vivienda de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown.

Fuentes judiciales precisaron a La Unión que, en total, se realizaron 16 allanamientos en domicilios y participaron cerca de 300 efectivos policiales, entre integrantes de la DDI, GTO, GAD, Infantería, UTOI y el Grupo Halcón en busca de desarticular una banda narco dedicada a apoderarse de propiedades para usarlas como puntos de venta de drogas .

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Según informaron, uno de los principales focos del operativo estuvo puesto en Lomas de Zamora : cuatro de las viviendas allanados se encontraban en la localidad de Llavallol .

Los procedimientos se realizaron en Ramón Pareta al 1200, Arana Goiri al 1300, Necochea al 1400 y nuevamente sobre Ramón Pareta al 1300. Los investigadores llegaron hasta esos sitios como parte de las medidas ordenadas por la Justicia.

Gran despliege policial durante los allanamientos.

Un detenido durante los allanamientos

En el marco del operativo fue detenido Sergio Daniel Obregón, alias “Villa Rita”, quien está acusado por el homicidio de Herlein, mientras que otro sujeto identificado como Brian Hernán Alegre, alias “Tato”, sigue prófugo.

Los efectivos policiales secuestraron estupefacientes, teléfonos celulares y armas de fuego. Además, fue aprehendida una mujer mayor de edad, acusada en principio por delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes y por encubrimiento.

Los procedimientos fueron realizados de manera simultánea en distintos puntos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, y Tres de Febrero.

La causa tramita ante la UFI 3 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo de los fiscales Juan Baloira, y Sergio Zarate, la investigación apunta contra varios hombres acusados de haber participado del ataque.

La imputación es por “homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego”.

El ataque que terminó con una muerte

El crimen ocurrió el 9 de agosto pasado, alrededor de las 6:50 de la mañana, en una propiedad ubicada sobre la calle Serrano al 2500, en la localidad de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, al menos cinco hombres llegaron al lugar a bordo de un Volkswagen Bora de color gris oscuro.

Los investigadores sostienen que los atacantes descendieron del vehículo armados y efectuaron múltiples disparos contra las propiedades del lugar.

Durante el ataque, María Gabriela Herlein recibió al menos dos impactos de bala. Las heridas le provocaron graves lesiones y finalmente murió como consecuencia de la gravedad del cuadro.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la investigación, los atacantes habrían llegado al lugar con la intención de apoderarse de una de las propiedades para utilizarla en la comercialización de estupefacientes.