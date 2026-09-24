Dan un taller gratuito en Lomas para aprender a armar y cuidar una huerta

Los vecinos de Lomas de Zamora que quieran armar, cuidar y mantener una huerta podrán sumarse al taller gratuito que se realizará este viernes, a las 10, en la UPA Nº1 de Fiorito .

En el centro de salud ubicado sobre Presidente Perón 4813 habrá una jornada donde los participantes aprenderán sobre las distintas etapas y procesos para cultivar frutas y verduras desde la semilla, los cuidados que requieren, cómo controlar las plagas, cuándo están los alimentos listos para cosechar y cómo renovar los cultivos para la temporada primavera-verano .

El objetivo es fomentar la importancia de la agroecología y la soberanía alimentaria como una herramienta para redescubrir saberes de nuestra propia cultura. Desde el año pasado, en la UPA recuperaron la huerta para transformarla en un lugar de encuentro destinado a actividades terapéuticas, inclusión y participación de la comunidad y de pacientes internados.

A su vez, este año se puso en marcha un nuevo espacio de atención grupal para adultos en el que, a través de charlas y actividades con el equipo de profesionales en nutrición , se busca mejorar los hábitos alimentarios, despejar dudas y aprender nuevos métodos para tener una vida más saludable. El próximo encuentro gratuito se informará por las redes de la UPA a principios de octubre.

Un lugar fundamental para la salud pública de Lomas de Zamora

La UPA se inauguró el 2 de diciembre de 2010 en un recordado acto encabezado por la entonces presidenta Cristina Kirchner y con Diego Maradona como invitado de lujo. El lugar funcionó varios años como Unidad de Pronta Atención las 24 horas y, con la llegada de la pandemia en 2020, en el predio se construyó el Hospital Modular que fue un refuerzo clave frente al Coronavirus.

Una vez superada esa etapa, la UPA se empezó a consolidar como un lugar de salud integral con nuevos consultorios, prestaciones y especialidades que hoy permiten dar respuestas más completas a las necesidades del barrio. También se implementó el SAPS, un modelo de atención que permitió ampliar los servicios y fortalecer el trabajo territorial. A esto, se suma el fortalecimiento del equipo de salud mental que trabaja tanto en el abordaje interno como en el territorio.

Este año se inauguró un nuevo consultorio de salud para la comunidad LGBTIQ+ que ofrece atención en ginecología, proctología, infectología, vacunación y asistencia social. Se trata de una iniciativa impulsada por el Municipio de Lomas junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.