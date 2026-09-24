jueves 24 de septiembre de 2026
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24 de septiembre de 2026
¿Qué onda?

Pampita compartió un posteo de la China Suárez y lo borró en segundos

La China Suárez subió una galería de sus looks y Pampita la reposteó en sus historias por Instagram, generando un revuelo en las redes sociales.

La China y Pampita.
La China y Pampita.

Pampita compartió en las redes sociales un posteo de la China Suárez por error y lo borró a los pocos segundos. De todos modos, fue el tiempo suficiente para que los usuarios lo descubran y la modelo quedó expuesta por esa llamativa acción.

Todo se desató cuanto el panelista Pepe Ochoa compartió en su cuenta de X una captura de pantalla que habría realizado apenas 17 segundos después de que Pampita publicara una historia en Instagram.

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En la imagen que se hizo viral podía verse una selfie de la China Suárez que, de manera llamativa, había aparecido en las historias de la popular modelo.

La publicación de Pepe Ochoa no tardó en llamar la atención en las redes sociales. "A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque", escribió el panelista, dando cuenta de que la historia habría permanecido visible durante apenas unos instantes antes de ser eliminada.

El posteo de Pampita.

El posteo de Pampita.

Las especulaciones en las redes sociales

Luego de la publicación de Pampita de una foto de la China Suárez, en las redes sociales comenzaron a elaborar sus propias teorías sobre el llamativo episodio.

De un lado, pusieron la atención en la chance de que se tratara simplemente de un error al utilizar Instagram por parte de Pampita y de esta forma hizo ese posteo.

En cambio otros fueron más allá y plantearon que la publicación podría haber tenido un destinatario diferente, como por ejemplo que Pampita le quiso enviar esa foto a alguien y la terminó publicando.

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