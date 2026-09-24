Temperley, Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy pelean por el boleto a la final: lo que le queda a cada uno

Temperley y una recta final sin margen para el error.

La Primera Nacional entra en etapa de definiciones y Temperley es uno de los principales animadores. En la zona B, el equipo de Nicolás Domingo marcha segundo con 53 unidades y es uno de los candidatos a quedarse con el primer puesto junto al líder Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy.

A falta de seis fechas para la finalización de la fase regular, el Gasolero se encuentra a un punto del Lechero (54) y tiene la misma cantidad que el Lobo jujeño. Por eso, con 18 puntos en juego, se viene una pelea palmo a palmo en la que el más regular de los tres sacará boleto para la gran final por el ascenso a la Liga Profesional.

En esta contienda, el equipo de Domingo tiene la ventaja de que tendrá dos partidos seguidos de local, donde además recibirá a uno de sus competidores directos como Gimnasia de Jujuy. Lo negativo es que tendrá tres viajes al interior: este domingo jugará en Mendoza, en tres semanas lo hará en San Juan y más tarde cerrará la fase regular en Santiago del Estero.

Suárez, por su parte, tiene la ventaja de no tener traslados al interior en esta recta final del campeonato, algo muy importante en una definición tan reñida. Y otro guiño a favor del equipo de José María Martínez es que tiene mejor diferencia de gol que sus rivales directos, lo que podría permitirle avanzar al partido decisivo en caso de igualdad de puntos en la primera posición.

En la ida, Temperley perdió con Gimnasia de Jujuy. El que tiene el fixture más complejo es el elenco dirigido por Hernán Pellerano porque, además de tener tres salidas difíciles (San Martín de San Juan, Nueva Chicago y el propio Temperley en Turdera), tiene compromisos exigentes en condición de local como ante San Martín de Tucumán, el clásico con Gimnasia y Tiro de Salta, y Atlanta. Además, es el que peor diferencia de gol tiene de los tres. Con este panorama, las últimas seis fechas aparentan ser muy apasionantes, donde Temperley buscará mantener su racha positiva (ganó cinco de los últimos seis partidos) para dar el golpe y ser finalista por el ascenso; Tristán Suárez intentará sostener su regularidad; y Gimnasia de Jujuy irá por el batacazo. Lo que les queda a los tres en las fechas finales de la Primera Nacional Temperley Vs. Deportivo Maipú (V)

Vs. Gimnasia de Jujuy (L)

Vs. Nueva Chicago (L)

Vs. San Martín de San Juan (V)

Vs. Chacarita (L)

Vs. Güemes (V) Tristán Suárez Vs. Midland (V)

Vs. Quilmes (L)

Vs. Colegiales (V)

Vs. Patronato (L)

Vs. Almagro (V)

Vs. Deportivo Maipú (L) Gimnasia (J) Vs. San Martín T (L)

Vs. Temperley (V)

Vs. Gimnasia y Tiro (L)

Vs. Nueva Chicago (V)

Vs. Atlanta (L)

Vs. San Martín SJ (V)

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