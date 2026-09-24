Pidieron justicia por Cristian Jalil: "El colectivo venía muy fuerte, pasó en rojo y lo embistió"

La familia de Cristian Jalil salió a la calle este jueves para reclamar justicia en la esquina de la tragedia , después de que la Justicia liberara al colectivero de la línea 51 acusado por la muerte del joven motociclista de 25 años en Banfield .

La concentración fue en avenida Hipólito Yrigoyen y Vieytes, el mismo lugar donde ocurrió el choque fatal, para pedir que se esclarezca cómo sucedió el accidente y cuestionar la liberación del conductor.

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La causa está a cargo de la UFI 10 de Lomas de Zamora y continúa caratulada como “homicidio culposo”. El colectivero había sido detenido después del siniestro, pero recuperó la libertad mientras continúa la investigación y se esperan los resultados de las pericias.

El hecho ocurrió la madrugada del miércoles 16 de septiembre pasado, cuando la víctima regresaba de su trabajo a bordo de su moto Gilera Smash. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven salió despedido y murió en el lugar.

Familiares de la víctima se manifestaron este jueves en Banfield.

El testimonio del padre de Cristian Jalil

“El colectivero dijo que se cruzó, pero los testigos vieron que el colectivo venía muy fuerte, pasó en rojo y lo embistió”, aseguró Jorge, padre de la víctima, en declaraciones televisivas durante la protesta.

El hombre también aseguró que la familia está intentando conseguir nuevas imágenes de cámaras de seguridad que puedan aportar información sobre los segundos previos al impacto.

“Buscamos más cámaras, aunque la Justicia ya tiene videos”, señaló y agregó: “La culpa fue del chofer, porque mi hijo cruzó en verde”.