Lomas de Zamora: liberaron a un hombre en situación de calle que había sido detenido por robar en comercios

El acusado había sido reconocido por un video durante un robo.

El hombre de 42 años que había sido detenido por una serie de robos cometidos en distintos comercios de Lomas de Zamora recuperó la libertad por decisión del Juzgado de Garantías 4, pese a que era investigado por varios hechos y posee antecedentes penales.

Según pudo saber La Unión de fuentes policiales, el acusado había sido arrestado el pasado 15 de junio luego de una intensa búsqueda realizada por personal del Comando de Patrullas, que logró ubicarlo a pocas cuadras de los lugares donde se habían cometido dos robos en cuestión de minutos.

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La investigación se inició luego de que una comerciante denunciara que un delincuente había ingresado a su local de bicicletas, ubicado en el frente de su vivienda, y escapado con una de ellas. La mujer advirtió el hecho al escuchar ruidos durante la madrugada y salir a verificar lo que ocurría.

Poco después, los policías fueron convocados por un segundo episodio ocurrido en otro comercio de la zona. Allí, el ladrón sustrajo 100 mil pesos de la caja registradora y también se llevó el teléfono celular de un cliente que se encontraba en el local.

El acusado había sido detenido en Lomas de Zamora el pasado 15 de junio.

A partir de las descripciones aportadas por las víctimas, los investigadores concluyeron que ambos hechos habían sido cometidos por la misma persona. Durante el operativo de detención recuperaron la bicicleta robada, el dinero en efectivo y el celular sustraído.

La causa quedó a cargo de la UFI 11 de Lomas de Zamora, que imputó al sospechoso por los delitos de "hurto" y "robo" reiterado.

Reconocido en los robos en Lomas de Zamora

Durante el procedimiento los uniformados secuestraron la bicicleta robada, el dinero sustraído y el teléfono celular perteneciente a una de las víctimas.

La causa quedó en manos de la UFI 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso la aprehensión del acusado y el inicio de actuaciones por los delitos de hurto y robo reiterado.

En paralelo, personal del Gabinete Técnico Operativo investiga el posible vinculo del detenido con otros hechos de similares características registrados el pasado 10 de junio, en los que quedó registrado en imágenes de las cámaras de seguridad.