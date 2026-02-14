sábado 14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026
¿Se soluciona?

Quique Felman fue liberado y volverá al país en las próximas horas

Quique Felman, que había sido detenido durante el viernes en Estados Unidos, ya fue liberado y en las próximas horas podría volver a la Argentina.

Tras permanecer demorado en la ciudad de Miami en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, el periodista deportivo Quique Felman recuperó la libertad en las últimas horas y tiene previsto pegar la vuelta a la Argentina este domingo.

El cronista logró aclarar, en principio, su situación procesal en Estados Unidos luego de que la Justicia pusiera la lupa sobre una transferencia millonaria vinculada a sus negocios paralelos como "promotor" de un casino en Las Vegas.

¿Se reincorpora Quique Felman al canal?

Fuentes cercanas al caso indicaron que el abogado de Quique Felman habría presentado la documentación respaldatoria para justificar los movimientos de dinero, lo que facilitó su rápida liberación. A pesar de que la causa seguiría su curso administrativo, el periodista no tendría impedimentos para abandonar el país norteamericano.

Se espera que Quique Felman aterrice en Buenos Aires este domingo y, si bien la noticia de su detención generó un fuerte revuelo mediático, desde su entorno adelantaron que "vuelve mañana" y que tendría intenciones de retomar sus tareas habituales en el canal deportivo en lo inmediato.

