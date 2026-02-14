Detuvieron en Estados Unidos al periodista Quique Felman, investigado por "lavado de dinero"

El periodista Quique Felman fue detenido en Miami investigado por lavado de dinero.

El periodista Ángel de Brito sorprendió al hacer pública una investigación a periodistas deportivos que se estaría realizando en Estados Unidos por una causa de lavado de activos. Hay un detenido: Quique Felman.

Según explicó a través de un tuit en su cuenta de X, “varios exjugadores, personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado” están involucrados en maniobras sospechosas donde invitaban a figuras del deporte a “realizar presencias en casinos”, para luego aprovecharse de su consentimiento con condiciones desconocidas.

El conductor de LAM enumeró las exigencias pedidas por los involucrados: “Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino. Que no se puede tomar alcohol mientras jugás", comenzó.

Enrique Darío Felman figura detenido por un "Fugitive Warrant – Out of State Extradite".



Eso significa que tiene una orden de arresto activa emitida en otro estado de EE.UU. y fue localizado en una jurisdicción distinta.



Eso significa que tiene una orden de arresto activa emitida en otro estado de EE.UU. y fue localizado en una jurisdicción distinta.

El estado que emitió la orden solicitó su extradición, es…

Las revelaciones de Ángel de Brito sobre la causa de lavado de dinero El relato, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, continuó: "Que hay que comportarse bien. Que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales".

Por último, reveló que el periodista Quique Felman, de TyC Sports, fue demorado tras dicha investigación.

