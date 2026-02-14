sábado 14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026
Detuvieron en Estados Unidos al periodista Quique Felman, investigado por "lavado de dinero"

El periodista deportivo Quique Felman fue detenido en Estados Unidos, por una investigación sobre presunto lavado de dinero en casinos de Las Vegas.

El periodista Quique Felman fue detenido en Miami investigado por lavado de dinero.&nbsp;

Según explicó a través de un tuit en su cuenta de X, “varios exjugadores, personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado” están involucrados en maniobras sospechosas donde invitaban a figuras del deporte a “realizar presencias en casinos”, para luego aprovecharse de su consentimiento con condiciones desconocidas.

El empresario fue detenido durante un allanamiento en su casa.
OPERATIVO

Detuvieron a Jorge Castillo por lavado de dinero, contrabando y evasión
Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro.
Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

El conductor de LAM enumeró las exigencias pedidas por los involucrados: “Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino. Que no se puede tomar alcohol mientras jugás", comenzó.

Las revelaciones de Ángel de Brito sobre la causa de lavado de dinero

El relato, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, continuó: "Que hay que comportarse bien. Que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales”.

Por último, reveló que el periodista Quique Felman, de TyC Sports, fue demorado tras dicha investigación.

