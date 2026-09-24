Por qué para Mauricio Pellegrino es importante el amistoso de Lanús

El Torneo Clausura de la Liga Profesional entra en receso debido a la fecha FIFA, donde la Selección Argentina verá acción luego del subcampeonato en el Mundial 2026. La misma será aprovechada por Lanús, ya que el equipo de Mauricio Pellegrino jugará un amistoso ante Huracán .

A diferencia de las veces que jugaron en pretemporadas, esta vez el escenario elegido fue la Fortaleza . El partido se jugará desde las 9.30 y desde Lanús informaron que será a puertas abiertas únicamente para socios/as.

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Para Mauricio Pellegrino este amistoso tiene como objetivo que Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Raúl Loaiza tengan rodaje para incrementar su recuperación física y estar disponibles lo antes posible.

Marcelino Moreno , que se operó hace siete meses de una matatarsaglia en el pie izquierdo, volvió después de cuatro meses a las canchas en el triunfo del pasado lunes frente a Estudiantes de La Plata ingresando en los minutos finales.

Marcelino Moreno sumó minutos después de cuatro meses.

“Lo importante es que él pueda seguir progresando, no se pierda entrenamientos, no tener tanta ansiedad de ir salteando etapas. Eso para mí va a ser lo relevante para que pueda encontrar su mejor forma en el sprint final”, confió Mauricio Pellegrino sobre la recuperación del mendocino.

El resto de los lesionados

Ramiro Carrera se lesionó ante Defensa y Justicia (1-0). Según confirmó el entrenador sufrió “una recidiva”, término que refiere a la “reaparición de una enfermedad tras un período de aparente recuperación y salud”.

Raúl Loaiza no juega oficialmente desde septiembre de 2024 cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Luego tuvo varias recaídas, otra cirugía y algunos partidos en Reserva. El DT lo tiene en cuenta.

“Creo que Ramiro Carrera el próximo partido va a estar bien. También está (Raúl) Loaiza que es un chico que deseamos verlo y que vuelva a tener minutos, porque es un jugador de calidad”, apuntó el técnico sobre los otros lesionados.

Por su parte, difícilmente participe del amistoso Felipe Peña Biafore, reemplazado en la media hora del primer tiempo por Agustín Medina. Si bien explicó el entrenador que no reviste gravedad, sería preservado.

Cuándo vuelve a jugar Lanús

Por la 11º fecha de la zona A del Torneo Clausura, Lanús visitará a Newell´s el próximo sábado 3 de octubre, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

Ambos equipos suman 16 puntos y se ubican 7º y 8º respectivamente en zona de playoffs, con ventaja del Granate por diferencia de goles. Duelo clave para despegarse y poder continuar escalando posiciones.

En la tabla anual de la temporada 2026, rumbo a las copas internacionales 2027, Lanús le lleva nueve puntos a los rosarinos, ubicándose a uno del último equipo (Estudiantes de La Plata) que entraría a la Copa Sudamericana.