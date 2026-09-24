Lomas: lo juzgarán por abusar de sus cinco hijastros y filmar los ataques

El hombre acusado de haber abusado sexualmente de los cinco hijos menores de edad de su pareja en Centenario será juzgado en un juicio por jurados por los aberrantes hechos por los que fue detenido en julio del 2025, tras un alerta del FBI.

Fuentes judiciales indicaron a La Unión que el imputado Hugo Alexander González espera la fecha para ser sentado en el banquillo de los procesados.

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González está acusado de haber abusado y de haber registrado los ataques en videos que posteriormente habrían sido difundidos en la denominada deep web.

La investigación comenzó a partir de una alerta internacional que permitió detectar el material y derivó en la intervención de la División de Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina.

El acusado será llevado a juicio por los aberrantes casos de abuso sexual.

Investigación por abuso sexual

Durante la investigación se realizaron pericias médicas y psicológicas sobre los menores. Además, los chicos que estaban en condiciones de declarar brindaron su testimonio mediante Cámara Gesell.

Según había informado este medio, los testimonios de los menores permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos y no surgieron, hasta ese momento, elementos que indicaran que la madre hubiera participado de los abusos.

Entre las principales pruebas incorporadas al expediente también se encuentran los videos secuestrados durante la investigación. Fuentes vinculadas a la causa los habían señalado como uno de los elementos centrales para sostener la acusación.

El padrastro abusador sigue preso

González permanece privado de su libertad desde julio del año pasado. En agosto de 2025, el juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora había dictado su prisión preventiva y dispuesto que continuara detenido hasta la llegada del juicio.