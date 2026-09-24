Copa Argentina: las posibles sedes para Banfield en la semifinal

Banfield está en el umbral de una histórica final de Copa Argentina . Confirmado el fallo del Tribunal de Disciplina que desestimó el reclamo de Vélez Sarsfield, quedó ratificada la clasificación de Boca Juniors como rival de Racing Club en cuartos de final. De este enfrentamiento saldrá el rival del Taladro.

Este partido se jugará el próximo domingo desde las 17, en el estadio Gigante de Arroyito, propiedad de Rosario Central. Dependiendo de quién gane en los 90 minutos reglamentarios o penales, la organización de la Copa Argentina definirá el escenario del partido entre Banfield y el Xeneize o la Academia.

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Se manejan dos sedes, una en el interior del país y otra en provincia de Buenos Aires. Si pasa el equipo de Rodolfo Arruabarrena, se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba ; en cambio, si es el cuadro de Juan Pablo Vojvoda, la sede será el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón.

Si es Córdoba, será la segunda vez para Banfield . El 30 de mayo de 2024, por los 16avos. de final enfrentó a Independiente Rivadavia de Mendoza . Fue triunfo por 2-1, con goles de Bruno Sepúlveda y Milton Giménez ; Victorio Ramis). Luego fue eliminado de la competencia por Talleres de Escalada, en Quilmes.

En tanto, el estadio del Gallo es más conocido por el Taladro. Su vista más reciente fue en los octavos de final de la presente edición cuando empató 2-2 con Ferro Carril Midland (Alexander Machado y Tomás Adoryan; Facundo Marín y Luciano Recalde) y se impuso en la tanda de penales por 4-3 en la despedida del arquero Facundo Sanguinetti, que fue cedido a préstamo a Vélez Sarsfield.

Segunda semifinal para Banfield

La próxima fase de Copa Argentina será la segunda para el Taladro, ya que en 2022 llegó a esa instancia, cayendo por 1-0 ante Talleres de Córdoba, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s.

El equipo de Pedro Troglio no atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura, con cinco partidos sin ganar y todavía peleando la permanencia. Sin embargo, la Copa Argentina da prestigio.

Estadio Nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón.

El campeón, además del premio económico, clasificará a la Copa Libertadores 2027 y disputará la Supercopa Argentina (contra el campeón del Trofeo de Campeones) y la Recopa de Campeones (triangular con los campeones de la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional) anunciada este martes en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA en el Predio Lionel Andrés Messi.

Declaraciones de Ignacio Abraham

“Lo principal es el torneo”, avisó el lateral izquierdo Ignacio Abraham, fijando el principal objetivo de su equipo en el tramo final de la temporada.

Ante la posibilidad de jugar la final del torneo federal, aclaró que “es hermoso lo de Copa Argentina, pero tenemos que sumar y salir de esta mala racha”.

Banfield eliminó a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferro Carril Midland y Deportivo Riestra, respectivamente. Y, a la espera del próximo desafío, el cordobés oriundo de Arroyito sentenció que “tenemos la ilusión a flor de piel de jugar una final, muchos venimos del ascenso y es una gran ilusión”.