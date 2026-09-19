Temperley no perdonó a Almagro y sigue soñando en la Primera Nacional

Un triunfo que alimenta la iluisión de Temperley
Temperley le ganó por 3 a 1 a Almagro en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional y escaló a la cima de la tabla de posiciones de la Zona B para seguir alimentando el sueño del ascenso.
El "Gasolero" se repuso de las lesiones de Gerónimo Tomasetti y Adrián Arregui, quienes abandonaron el campo antes de los 20 minutos, y consiguió una valiosa victoria para prolongar su buen momento en el torneo: lleva seis partidos sin perder, con cinco triunfos y un empate.
En lo que respecta al juego, Temperley fue dominado en el primer tiempo por Almagro, pero la visita no aprovechó su momento, desperdició situaciones que más tarde lamentaría y se fueron al descanso 1 a 1. En el complemento, el Celeste no lo perdonó y le hizo pagar caro su falta de eficacia: con dos goles de Facundo Krüger —uno a los 10' y otro a los 20'—, acomodó el trámite a su favor y celebró tres puntos valiosos sin sobresaltos.
Con este triunfo, Temperley llegó a los 53 puntos y alcanzó la línea del puntero Tristán Suárez, que el lunes recibirá a Atlanta con el desafío de sumar para seguir en lo más alto. Y al que también le metió presión es a Gimnasia de Jujuy (52), que este domingo visitará a Deportivo Maipú con la obligación de sumar para no quedar por debajo del Celeste.
¡Final del partido: Temperley 3 vs. 1 Almagro!
Con dos goles de Facundo Krüger y otro en contra de Brian Negro, el Gasolero se impuso ante el Tricolor para alcanzar la línea de Tristán Suárez en la cima de la Zona B.
Temperley se perdió el cuarto
De contragolpe, Brandán le ganó la posición a su marcador tras un saque de arco de Mastrolía y encaró solo frente al arquero, pero no pudo vencer a González y en el rebote, un defensor de la visita sacó en la línea lo que hubiese sido el gol de Franco Benítez.
¡GOOOOOOOOOL DE TEMPERLEY!
Sobre los 20 minutos, y tras una buena jugada armada entre Gabriel Hauche y Brandán, Krüger no perdió dentro del área y anotó el 3 a 1.
"Facundo Kruger"Por el golazo de Temperley ante Almagro. pic.twitter.com/44O4du6iva— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 19, 2026
¡GOOOOOOOOL DE TEMPERLEY!
Temperley aprovechó una falla de Almagro en campo propio y Facundo Krüger no perdonó. Mano a mano con el arquero, el delantero esperó el momento justo y definió contra un palo para el 1 a 0.
"Facundo Kruger"Por el gol del jugador de Temperley tras un error en la defensa de Almagro. pic.twitter.com/ltGXhE46XD— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 19, 2026
Almagro sigue desperdiciando situaciones
Sobre los 9 minutos, Marchioni llegó al fondo por izquierda y tiró un centro atrás para la entrada de Orlando, pero el delantero volvió a fallar dentro del área.
¡Arrancó el segundo tiempo!
En Turdera, Temperley y Almagro disputan los últimos 45 minutos del partido.
Final del primer tiempo: Temperley 1 vs. 1 Almagro
En el estadio Alfredo Beranger, Temperley pegó primero, pero la visita reaccionó rápido para establecer el empate y terminó mejor.
Otra chance para la visita
Esta vez, Bustamante desbordó por izquierda y lanzó un preciso centro al corazón del área, pero Orlando no pudo acomodar el remate y la pelota salió desviada.
De no creer: Almagro se perdió el gol debajo del arco
Tras una buena jugada, Orlando no pudo acomodar su cabezazo tras un pase aéreo de Enzo Martínez que dejó en el camino a Ezequiel Mastrolía y se perdió el segundo.
Respondió Almagro y se salvó Temperley
La visita, con la conducción de Martínez, atacó por derecha con la pelota, pero Orlando no pudo definir cómodo dentro del área y su disparo salió desviado.
Temperley sorprendió y se perdió el segundo
A los 31 minutos, el ingresado Ávalos se desprendió del medio, quedó sólo por izquierda y asistió a Franco Benítez, que no dudó dentro del área y remató fuerte al primer palo. Sin embargo, su remate se estrelló en el palo.
Otro lesionado en Temperley: Adrián Arregui abandonó el campo por un golpe
El capitán del Gasolero fue reemplazado a los 28 minutos por Nicolás Ávalos y se agrava el panorama del local. El ex Independiente dejó el campo por una golpe en las costillas.
Temperley está impreciso y no pude lastimar a Almagro
Después de la ráfaga inicial, el partido entró en una meseta y ninguno termina de imponerse. Sin embargo, con poco, la visita es un poco más tras los primeros 25 minutos.
Mala noticia para Temperley: se lesionó Tomasetti
A los 8 minutos, el mediocampista tuvo que abandonar el campo de juego por una molestia física y fue reemplazado por Fernando Brandán.
GOL DE ALMAGRO
A los 5 minutos, tras un centro desde la izquierda, Facundo De la Vega se impuso dentro del área y de cabeza marcó el 1 a 1.
"Facundo de la Vega"Por el golazo de cabeza del jugador de Almagro ante Temperley. pic.twitter.com/2Pi1WuvcdF— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 19, 2026
¡GOOOOOOOOL DE TEMPERLEY!
A los 3 minutos, Franco Benítez desbordó por derecha y lanzó un centro rasante que rebotó en Brian Negro, que metió el balón dentro de su arco.
"Brian Negro"Por el gol en contra del jugador de Almagro ante Temperley. pic.twitter.com/m5Bvi8CpuQ— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 19, 2026
Arrancó el partido en Turdera
Temperley y Almagro ya juegan por la fecha 30 de la Primera Nacional.
Las formaciones confirmadas de Temperley y Almagro
- Temperley: Ezequiel Mastrolía; Matías Calzón, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti; Alejandro Melo o Gabriel Hauche y Facundo Krüger.
- Almagro: Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro, Nicolás Tolosa; Enzo Martínez, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Tobías Macíes; Joel Orlando y Facundo De la Vega.