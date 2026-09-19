Temperley no perdonó a Almagro y sigue soñando en la Primera Nacional

Un triunfo que alimenta la iluisión de Temperley

Temperley le ganó por 3 a 1 a Almagro en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional y escaló a la cima de la tabla de posiciones de la Zona B para seguir alimentando el sueño del ascenso.

El "Gasolero" se repuso de las lesiones de Gerónimo Tomasetti y Adrián Arregui, quienes abandonaron el campo antes de los 20 minutos, y consiguió una valiosa victoria para prolongar su buen momento en el torneo: lleva seis partidos sin perder, con cinco triunfos y un empate.

En lo que respecta al juego, Temperley fue dominado en el primer tiempo por Almagro, pero la visita no aprovechó su momento, desperdició situaciones que más tarde lamentaría y se fueron al descanso 1 a 1. En el complemento, el Celeste no lo perdonó y le hizo pagar caro su falta de eficacia: con dos goles de Facundo Krüger —uno a los 10' y otro a los 20'—, acomodó el trámite a su favor y celebró tres puntos valiosos sin sobresaltos.

Con este triunfo, Temperley llegó a los 53 puntos y alcanzó la línea del puntero Tristán Suárez, que el lunes recibirá a Atlanta con el desafío de sumar para seguir en lo más alto. Y al que también le metió presión es a Gimnasia de Jujuy (52), que este domingo visitará a Deportivo Maipú con la obligación de sumar para no quedar por debajo del Celeste.