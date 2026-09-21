Tras el video de la China Suárez, Mauro Icardi quedó inhabilitado para manejar

Las imágenes fueron publicadas por Eugenia “China” Suárez en sus propias redes sociales. En el video se observa cómo la actriz se quita el cinturón de seguridad, trepa hasta una ventanilla y saca gran parte de su cuerpo del habitáculo mientras el vehículo continúa circulando.

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Durante la secuencia, Mauro Icardi permanece al volante y no detiene la marcha. Según señalaron desde la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, esa conducta implicó una falta a las condiciones de seguridad que debía preservar el conductor.

La situación fue considerada riesgosa tanto para quienes viajaban en el vehículo como para terceros. A partir de la difusión del material, el Ministerio de Transporte bonaerense intervino para verificar la situación del futbolista.

En ese procedimiento se constató que Icardi tenía la licencia de conducir vencida al momento de circular. El dato derivó en la aplicación de una inhabilitación preventiva.

Qué establece la sanción para Icardi

La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial en el marco de la Ley Provincial N° 13.927 y quedó registrada el 21 de septiembre de 2025, según la información difundida por el Ministerio de Transporte bonaerense.

Como Icardi tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, deberá gestionar una nueva habilitación ante la jurisdicción correspondiente. Antes, tendrá que realizar una evaluación para determinar si se encuentra psíquicamente apto para volver a conducir.

Desde la cartera provincial remarcaron que quien está al frente de un vehículo debe garantizar la seguridad de los ocupantes y de las personas que puedan verse involucradas en la circulación.