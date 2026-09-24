Sebastián Pezzola sobre Talleres de Escalada: "Nuestro lugar es la Primera Nacional"

Talleres de Escalada es uno de los equipos animadores de la Primera B . El objetivo planteado apunta al ascenso, ya sea directo o a través del Torneo Reducido. El club está preparado para el salto de categoría y eso fue lo que planteó el vicepresidente Sebastián Pezzola: “Nuestro lugar es la Primera Naciona l”.

El equipo dirigido por Lucas Licht, a falta de seis fechas para terminar la temporada regular, se encuentra a siete puntos del líder Excursionistas. Perdió terreno en los últimos partidos, pero el deseo no se los quita nadie.

“Estamos preparados porque hace exactamente lo que hicimos el año pasado en cuanto a la logística que requiere el presupuesto y demás con respecto a la Primera Nacional ”, explicó Sebastián Pezzola en una entrevista al programa Apuntes Deportivos que se emite por Radio Conurbana.

En 2023, Talleres de Escalada logró el ascenso directo desde la Primera B a la Primera Nacional , tras obtener el Torneo Clausura y vencer en las finales a San Miguel. En 2024 mantuvo la categoría angustiosamente en un desempate con Atlético de Rafaela , pero en 2025 hizo una muy floja campaña que derivó en el descenso. Hoy, la meta es volver a la segunda categoría .

Escalada sueña con la Primera Nacional.

“Obviamente que el año pasado fue muy doloroso. Uno hace las cosas para que le vayan bien, pero lamentablemente hay dos equipos o cuatro en caso de la Primera Nacional que se iban a ir al descenso y nos tocó. No nos gustó además cómo se dio, porque se dio con muy pocos puntos, desde mayo a junio ya en esa zona sin poder salir para nada”, apuntó el vicepresidente del club.

Están preparados para pegar el salto

El club de Remedios de Escalada creció mucho en los últimos años, se invirtió y se hicieron muchas obras en general. Por eso, con esos cimientos y el dinero que se incrementó en la divisional desde la AFA, creen que es el momento clave.

“Desde lo institucional, económico y más con el cambio que hubo el año pasado del dinero que reciben los clubes por parte de AFA que se triplico o cuadruplicó en la Primera Nacional si no me equivoco, estaríamos muchísimo mejor preparados en cuanto a lo económico solamente”, afirmó Sebastián Pezzola.

Sebastián Pezzola (izquierda), vicepresidente de Talleres de Escalada.

En otro tramo de la entrevista, deslizó que “tenemos un estadio (el Pablo Comelli) mejor que muchos clubes de la Primera Nacional, e incluso de algunos de Primera División también. Estamos preparados y además queremos hacerlo. Muchas veces se ponme en duda ‘che este club querrá’… Nosotros queremos eso, no queremos quedarnos en esta categoría. Sentimos que nuestro lugar es la Primera Nacional hoy como institución y siempre pensando en el futuro seguir creciendo y subiendo”.

Próximo partido de Talleres de Escalada

Este sábado, desde las 15, Talleres de Escalada recibirá a San Martín de Burzaco, en el estadio Pablo Comelli, por la 37º fecha de la Primera B.

El Tallarín se ubica 3º con 64 puntos; mientras que el Azul está 11º con 47, a seis unidades del último clasificado al Torneo Reducido, que es Comunicaciones.

En caso de que Talleres de Escalada no logre el ascenso directo, será clave sumar la mayor cantidad de puntos posibles de cara a los cruces eliminatorios.

Los mismos serán a partidos de ida y vuelta actuando como local en el segundo encuentro el equipo que hubiera obtenido la mejor ubicación en la tabla final de posiciones de la temporada 2026. Y, si al término de los segundos 90 minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.