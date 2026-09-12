Talleres de Escalada cayó ante Liniers y otra vez perdió el liderazgo de la Primera B

Talleres de Escalada dejó pasar el tren y Liniers se vistió de verdugo
En una tarde gris para las aspiraciones del local, Talleres de Escalada perdió 2-0 frente a Liniers por la fecha número 35 de la Primera B Metropolitana. El equipo conducido por Lucas Licht tropezó en su propia casa y no pudo prenderse definitivamente en la punta del campeonato.
El arranque del partido mostró a un Talleres de Escalada decidido a tomar el protagonismo, empujado por la necesidad de saltar definitivamente a la punta. Sin embargo, la ausencia de lucidez en los últimos metros y el orden táctico propuesto por el planteo de Darío Lema en Liniers empezaron a inclinar la balanza psicológica de la tarde.
"La Topadora del Oeste", que llegaba de manera irregular en la tabla, se plantó firme con un bloque defensivo sólido y apostó a transiciones rápidas. La efectividad de la visita fue absoluta: facturó en los momentos justos y se llevó los tres puntos gracias a una gran contundencia ofensiva, golpeando en momentos claves del primer tiempo. El Tallarín, preso del nerviosismo y la desesperación, terminó el partido sin ideas claras para quebrar el arco rival.
Un freno al sueño de Talleres de Escalada
Con este resultado, el panorama en la parte alta de la tabla se aprieta de cara al cierre de la temporada. Talleres de Escalada, que venía con la ilusión intacta de trepar a lo más alto, sufre un revés sumamente doloroso ante su gente. Por el otro lado, Liniers consigue un triunfo de oro para la permanencia, ganar tranquilidad respecto de la zona baja y demostrar que en esta categoría nadie puede relajarse.
Ahora Talleres de Escalada retrocedió en las posiciones y ya no es líder en la categoría. Arsenal de Sarandí se impuso sobre la UAI Urquiza por 2 a 0 y es el nuevo puntero de la Primera B con 66 puntos, seguido por Excursionistas con 65, Camioneros y Talleres de Escalada ahora suman 63. En la próxima fecha, Talleres de Escalada visitará a San Carlos.
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Final del partido
Talleres de Escalada perdió 2 a 0 con Liniers por la fecha número 35 de la Primera B.
Talleres no puede
Un gran cabezazo de Leonel Barrios no encontró la red porque Cristopher De Feliche se estiró y detuvo el remate de manera brillante.
Talleres de Escalada no encuentra el rumbo y parece resignado
El albirrojo tiene la pelota, pero Liniers se cierra y ya no puede llegar con peligro. Talleres está perdiendo un choque clave.
Increíble lo que se perdió Talleres de Escalada
Un centro rasante de Milton Canteros dejó a Federico Versaci de frente con el arco, pero con un remate defectuoso no pudo vencer a Cristopher De Feliche.
Talleres de Escalada sigue llegando
En su afán de lograr el descuento, Talleres volvió a llegar con un disparo de Fernando Enrique, pero su remate se fue por arriba del travesaño.
Otra llegada de Talleres de Escalada
Con los ingresos de Fernando Enrique, Leonel Barrios y Claudio Mosca, el tallarín ganó en profundidad. A través de Matías Samaniego tuvo el descuento, pero no estuvo preciso en la definición.
Talleres de Escalada empieza a acorralar a Liniers
Luego de un córner desde la izquierda, apareció Matías Bazzi con un cabezazo que Cristopher De Feliche desvió.
Liniers busca el tercero
Con un buen disparo de Alex Penoni, la visita exigió otra vez a Mauro Casoli.
Comenzó el segundo tiempo
Talleres de Escalada salta a la cancha con tres modificaciones en el once: ingresan Fernando Enrique, Claudio Mosca y Leonel Barrios por Lautaro Jhonson, Pablo Cortizo e Isaias Ciavarelli.
Talleres de Escalada pierde y cede la punta de la Primera B
Talleres de Escalada no tuvo una buena producción en el primer tiempo y está cayendo por 2 a 0 con Liniers. A su vez, Arsenal de Sarandí le gana 1 a 0 a la UAI Urquiza y queda como único líder. Hasta el momento, los del Viaducto son punteros con 66 puntos, seguido por Excursionistas con 65 unidades, Camioneros y Talleres de Escalada se ubican tercero y cuarto, respectivamente, con 63 puntos.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada pierde 2 a 0 ante Liniers en el Pablo Comelli.
¡¡¡¡GOOOOOOL DE LINIERS!!!!
Un error garrafal de Mateo Del Pino en defensa, le entregó en bandeja el segundo a Thiago Coria que esta vez no perdonó y facturó. Talleres de Escalada cae por 2 a 0. Sorpresa.
"Insólito"Por el grave error de la defensa de Talleres de Remedios de Escalada que le sirvió en bandeja al jugador de Liniers para que amplíe la diferencia. pic.twitter.com/lo8QPzHGHM— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 12, 2026
"Insólito"Por el grave error de la defensa de Talleres de Remedios de Escalada que le sirvió en bandeja al jugador de Liniers para que amplíe la diferencia. pic.twitter.com/lo8QPzHGHM— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 12, 2026
Liniers se perdió el segundo
Thiago Coria quedó cara a cara con el arquero y erró increíblemente el segundo para Liniers.
¡¡¡¡GOOOOOL DE LINIERS!!!!
Luego de un gran pase largo de Juan Roth, apareció Cristian Rodríguez con un derechazo fulminante para poner el 1 a 0. Pierde Talleres en Escalada.
"Cristian Rodríguez"Por el golazo del jugador de Liniers ante Talleres de Remedios de Escalada que da el batacazo. pic.twitter.com/IQM5lYdDiP— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 12, 2026
Talleres de Escalada llega a los tumbos
El conjunto dirigido por Lucas Licht no puede coordinar en ataque y llega a arrimar peligro con un remate débil de Isaias Ciavarelli.
Doble llegada de Liniers
Primero con un remate de Juan Roth que contuvo Mauro Casoli y luego con un disparo de Cristian Rodríguez que se fue por arriba del travesaño.
Se lo perdió Talleres de Escalada
En un mano a mano falló primero Matías Samaniego y luego Federico Versaci no pudo concretar el primero. Buena jugada de Talleres que casi termina con la apertura del marcador.
Avisó Liniers
Con un disparo de Gustavo Fernández de afuera del área, el conjunto visitante llegó por primera vez al arco de Talleres de Escalada.
Comenzó el partido
Ya juegan Talleres de Escalada y Liniers por la fecha número 35 de la Primera B.
Ya se viene Talleres de Escalada ante Liniers
Formaciones confirmadas:
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Milton Cantero, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Federico Martínez. DT: Lucas Licht.
VAMOS HOOOY Los XI titulares para enfrentar a Liniers. pic.twitter.com/22mnIe4jBc— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) September 12, 2026
Liniers: Cristopher De Feliche; Rodrigo Dimotta, Fausto Rodón, Martín Bouvier, Enzo Pereyra; Alex Penoni, Juan Roth, Diego Auzqui, Gustavo Fernández; Thiago Coria y Cristian Rodríguez. DT: Darío Lema.
Convocados pic.twitter.com/goSoluDUOQ— Club Social y Deportivo Liniers (@LiniersOficial) September 12, 2026
Árbitro: Martín Despósito
Estadio: Pablo Comelli
TV: LPF Play