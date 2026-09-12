Talleres de Escalada cayó ante Liniers y otra vez perdió el liderazgo de la Primera B

Talleres de Escalada dejó pasar el tren y Liniers se vistió de verdugo

En una tarde gris para las aspiraciones del local, Talleres de Escalada perdió 2-0 frente a Liniers por la fecha número 35 de la Primera B Metropolitana. El equipo conducido por Lucas Licht tropezó en su propia casa y no pudo prenderse definitivamente en la punta del campeonato.

El arranque del partido mostró a un Talleres de Escalada decidido a tomar el protagonismo, empujado por la necesidad de saltar definitivamente a la punta. Sin embargo, la ausencia de lucidez en los últimos metros y el orden táctico propuesto por el planteo de Darío Lema en Liniers empezaron a inclinar la balanza psicológica de la tarde.

"La Topadora del Oeste", que llegaba de manera irregular en la tabla, se plantó firme con un bloque defensivo sólido y apostó a transiciones rápidas. La efectividad de la visita fue absoluta: facturó en los momentos justos y se llevó los tres puntos gracias a una gran contundencia ofensiva, golpeando en momentos claves del primer tiempo. El Tallarín, preso del nerviosismo y la desesperación, terminó el partido sin ideas claras para quebrar el arco rival.

Un freno al sueño de Talleres de Escalada

Con este resultado, el panorama en la parte alta de la tabla se aprieta de cara al cierre de la temporada. Talleres de Escalada, que venía con la ilusión intacta de trepar a lo más alto, sufre un revés sumamente doloroso ante su gente. Por el otro lado, Liniers consigue un triunfo de oro para la permanencia, ganar tranquilidad respecto de la zona baja y demostrar que en esta categoría nadie puede relajarse.

Ahora Talleres de Escalada retrocedió en las posiciones y ya no es líder en la categoría. Arsenal de Sarandí se impuso sobre la UAI Urquiza por 2 a 0 y es el nuevo puntero de la Primera B con 66 puntos, seguido por Excursionistas con 65, Camioneros y Talleres de Escalada ahora suman 63. En la próxima fecha, Talleres de Escalada visitará a San Carlos.