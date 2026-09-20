Un tibio Talleres de Escalada no pasó del empate ante Villa San Carlos y se aleja de los primeros puestos

Talleres masticó bronca en Berisso: dejó pasar una chance de oro ante Villa San Carlos
El Albirrojo no pudo romper el cero ante el Villero y cosechó un empate que sabor a poco. Con este 0-0, Talleres de Escalada perdió la oportunidad de recortar distancias con los primeros puestos en la Primera B. El resultado dejó un sabor amargo en el conjunto de Escalada, que viajó con la clara misión de sumar de a tres para prenderse definitivamente en el pelotón de los de arriba.
Desde el arranque, el partido se presentó trabado, friccionado en la mitad de la cancha y con escaso juego asociado. Talleres de Escalada intentó tomar la iniciativa y manejar los hilos del encuentro, pero se topó con un Villa San Carlos sólido en el fondo, que apostó a un bloque bajo y a lastimar de contragolpe. A diferencia de lo ocurrido en el choque de la primera rueda —donde el Albirrojo se llevó un triunfo agónico gracias a un insólito blooper en el final—, esta tarde la fortuna y la precisión no estuvieron de su lado.
En la segunda mitad, Lucas Licht movió el banco buscando frescura y verticalidad en los últimos metros. Sin embargo, las aproximaciones de Talleres de Escalada carecieron de profundidad. Un par de centros cruzados y remates de media distancia que controló bien el arquero local fueron lo más peligroso de un trámite que se fue diluyendo con el correr de los minutos. San Carlos terminó aferrándose a un punto que le sirve para sumar en su pelea, mientras que la visita se retiró del campo con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad clave.
Con esta paridad, Talleres de Escalada dejó pasar el tren para presionar a los líderes del torneo. Aunque el punto suma para la tabla general, el margen de error se achica de cara al cierre del campeonato y ganar de visitante se vuelve una obligación para mantener vivas las aspiraciones de campeonar. En la próxima jornada, el Albirrojo deberá revalidar este punto en condición de local, donde ya no tendrá margen para dejar puntos en el camino si quiere seguir soñando con el objetivo mayor. Ahora quedó tercero en las posiciones por detrás de Arsenal de Sarandí y Excursionistas, mientras que en la próxima fecha recibirá a San Martín de Burzaco.
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Final del partido
Villa San Carlos y Talleres de Escalada empataron 0 a 0 por la fecha número 36 de la Primera B.
Talleres de Escalada tuvo su chance pero la desperdició
Mateo Muñoz encaró, pero se quedó corto en la definición y la defensa de Villa San Carlos evitó el gol del triunfo.
Talleres de Escalada no encuentra conexiones y se va apagando
Varios desaciertos, imprecisiones y fallas en la creación por parte de Talleres. El equipo de Lucas Licht no encuentra los caminos para ganar el partido.
Increíble lo que se perdió Talleres de Escalada
El ingresado Isaias Ciavarelli se perdió el gol de la victoria. Gran tapada de Tomás Akimenco.
Talleres de Escalada y una baja sensible para la próxima fecha
Matías Samaniego recibió la tarjeta amarilla y llega a la quinta. Se pierde el próximo partido ante San Martín de Burzaco.
Villa San Carlos apura a Talleres de Escalada
Luego de un centro de Fernando Farías, quiso sorprender Alejandro Lugones con un cabezazo que se fue desviado.
Partido de ida y vuelta
Los dos salieron cotra actitud a jugar el segundo tiempo y juegan un golpe por golpe para ver quien se queda con el triunfo.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Villa San Carlos y Talleres de Escalada.
Talleres de Escalada no puede aprovechar y no achica la distancia
El Tallarín iguala 0 a 0 con Villa San Carlos como visitante y está dejando pasar una buena oportunidad de acercarse a los primeros puestos. Con este empate suma 64 puntos, se ubica tercero, por detrás de Arsenal de Sarandí (66) y Excursionistas, el líder, 71 unidades.
Final del primer tiempo
Villa San Carlos y Talleres de Escalada empatan 0 a 0 por la fecha número 36 de la Primera B.
Talleres de Escalada no puede con Villa San Carlos y está dejando puntos en el camino.
Se salvó Villa San Carlos
Gran tiro libre de Fernando Enrique que capturo Nicolás Malvacio con un cabezazo y Tomás Amerinko salvó la caída de su valla. Talleres de Escalada cerca del primero.
Alarma en Talleres de Escalada
Luego de un tiro libre a favor de Villa San Carlos, apareció el arquero Mauro Casoli para descolgar el centro y chocó con su compañero Maximiliano Rodríguez. Ambos quedaron tendidos en el campo de juego y aún no se recuperan.
Talleres de Escalada se aproxima al arco de Villa San Carlos
Una buena triangulación en ataque dejó a Federico Versaci de frente al arco, pero su remate se fue desviado.
Clarísima para Talleres de Escalada
Federico Martínez quedó mano a mano con Tomás Akimenco y falló en el duelo. La más clara hasta el momento para Talleres.
Primer intento de Talleres de Escalada
Un derechazo de Federico Versaci se termina yendo desviado. Primera aproximación de la visita.
Otra vez avisó Villa San Carlos
Una gran maniobra de Antonio Martínez, quien con un zurdazo exigió a Mauro Casoli que salvó de manera brillante a Talleres de Escalada.
Sorprendió Villa San Carlos
Un disparo de Ezequiel González desde la mitad de la cancha, casi encuentra mal parado a Mauro Casoli y por arriba estuvo cerca de poner el primero para el local.
Comenzó el partido
Ya juegan Villa San Carlos y Talleres de Escalada por una nueva fecha de la Primera B.
Ya se viene Villa San Carlos ante Talleres de Escalada
Formaciones confirmadas:
Villa San Carlos: Tomás Akimenco; Fernando Farías, Alejo Lloyaiy, Gustavo Areco, Iñaki Estéves, Antonio Martínez; Augusto Pontón, Ezequiel González, Franco Mussis; Alejandro Lugones, Mauro Plastino. DT: Miguel Restelli.
#FútbolProfesional: Así formará esta tarde #VillaSanCarlos para recibir a #TalleresRE pic.twitter.com/4fmj7C8nWL— Club Atlético Villa San Carlos (@CAVSCoficial) September 20, 2026
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Claudio Mosca, Fernando Enrique; Matías Samaniego y Federico Martínez. DT: Lucas Licht.
Los elegidos por Lucas Licht pic.twitter.com/BHpFau0qxI— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) September 20, 2026
Estadio: Genacio Salice.
Árbitro: Nicolás Mastroieni.
TV: LPF Play.