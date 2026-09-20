Un tibio Talleres de Escalada no pasó del empate ante Villa San Carlos y se aleja de los primeros puestos

Talleres masticó bronca en Berisso: dejó pasar una chance de oro ante Villa San Carlos

El Albirrojo no pudo romper el cero ante el Villero y cosechó un empate que sabor a poco. Con este 0-0, Talleres de Escalada perdió la oportunidad de recortar distancias con los primeros puestos en la Primera B. El resultado dejó un sabor amargo en el conjunto de Escalada, que viajó con la clara misión de sumar de a tres para prenderse definitivamente en el pelotón de los de arriba.

Desde el arranque, el partido se presentó trabado, friccionado en la mitad de la cancha y con escaso juego asociado. Talleres de Escalada intentó tomar la iniciativa y manejar los hilos del encuentro, pero se topó con un Villa San Carlos sólido en el fondo, que apostó a un bloque bajo y a lastimar de contragolpe. A diferencia de lo ocurrido en el choque de la primera rueda —donde el Albirrojo se llevó un triunfo agónico gracias a un insólito blooper en el final—, esta tarde la fortuna y la precisión no estuvieron de su lado.

En la segunda mitad, Lucas Licht movió el banco buscando frescura y verticalidad en los últimos metros. Sin embargo, las aproximaciones de Talleres de Escalada carecieron de profundidad. Un par de centros cruzados y remates de media distancia que controló bien el arquero local fueron lo más peligroso de un trámite que se fue diluyendo con el correr de los minutos. San Carlos terminó aferrándose a un punto que le sirve para sumar en su pelea, mientras que la visita se retiró del campo con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad clave.

Con esta paridad, Talleres de Escalada dejó pasar el tren para presionar a los líderes del torneo. Aunque el punto suma para la tabla general, el margen de error se achica de cara al cierre del campeonato y ganar de visitante se vuelve una obligación para mantener vivas las aspiraciones de campeonar. En la próxima jornada, el Albirrojo deberá revalidar este punto en condición de local, donde ya no tendrá margen para dejar puntos en el camino si quiere seguir soñando con el objetivo mayor. Ahora quedó tercero en las posiciones por detrás de Arsenal de Sarandí y Excursionistas, mientras que en la próxima fecha recibirá a San Martín de Burzaco.